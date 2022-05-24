Мэрия Челябинска выставит на торги недостроенную АЗС

Торги состоятся 5 июля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мэрия Челябинска выставит на торги земельный участок с недостроенной автозаправочной станцией на Бродокалмакском тракте. Объект был изъят по решению суда, пояснили URA.RU в мэрии.

«Объект незавершенного строительства расположен в границах земельного участка площадью 2500 квадратных метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Челябинск, Тракторозаводский район, тракт Бродокалмакский», — говорится в извещении на сайте мэрии Челябинска.

По документам, вид разрешенного использования земельного участка — размещение автозаправочной станции. Застройка включает в себя комплекс зданий и сооружений: насосную станцию топлива, склад автомасел, насосную станцию пожаротушения, контрольно-пропускной пункт.

Стартовая цена лота — 12 миллионов 92 тысячи рублей. Заявки принимаются с 26 мая по 1 июля. Рассматривать обращения на допуск к аукциону в мэрии планируют на следующий день. Сами торги пройдут 5 июля.

Ранее мэрия Челябинска выставила на торги недостроенный отель, который возводили к международным саммитам ШОС и БРИКС. Объект предназначался для размещения в нем иностранных делегаций.