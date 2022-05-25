Дума ХМАО лишила югорчан права отзывать губернатора с должности

26 мая 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Дума ХМАО исключила возможность отзыва губернатора жителями региона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутаты Думы ХМАО лишили югорчан права отзывать губернатора с должности. Такие поправки были внесены в окружное законодательство по аналогии с федеральным. Решение об этом было принято на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «Законопроектом предлагается принять утратившими силу законы о системе органов исполнительной власти автономного округа и отзыве губернатора. Необходимость принятия данного закона связана с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти», — сказал председатель комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению Думы ХМАО Вячеслав Дубов. Лидер фракции КПРФ в окружном парламенте Алексей Савинцев высказался против принятия этого закона. «Мы считаем, что народ имеет право отзывать губернатора», — заявил Савинцев. Руководитель фракции ЛДПР в Думе ХМАО Виктор Сысун также обрушился с критикой ряда новых положений федерального законодательства. «Приняли ряд законопроектов в соответствии с 414 ФЗ, где теперь народ не имеет право отстранить губернатора. Хотя народ является основным источником власти в соответствии с конституцией. В Госдуму внесен законопроект об органах местного самоуправления, где на текущий момент требуется передать полномочия сельских поселений на уровень районов. Там не нужны будут ни главы, ни депутаты. Мы зачем возвращаемся в КПСС?», — задался вопросом Сысун. Тем не менее, большинством голосов депутатов решение было принято. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Думы ХМАО на этом же заседании запретили продажу энергетиков детям. Ограничения вступят в силу с сентября.

Депутаты Думы ХМАО лишили югорчан права отзывать губернатора с должности. Такие поправки были внесены в окружное законодательство по аналогии с федеральным. Решение об этом было принято на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «Законопроектом предлагается принять утратившими силу законы о системе органов исполнительной власти автономного округа и отзыве губернатора. Необходимость принятия данного закона связана с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти», — сказал председатель комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению Думы ХМАО Вячеслав Дубов. Лидер фракции КПРФ в окружном парламенте Алексей Савинцев высказался против принятия этого закона. «Мы считаем, что народ имеет право отзывать губернатора», — заявил Савинцев. Руководитель фракции ЛДПР в Думе ХМАО Виктор Сысун также обрушился с критикой ряда новых положений федерального законодательства. «Приняли ряд законопроектов в соответствии с 414 ФЗ, где теперь народ не имеет право отстранить губернатора. Хотя народ является основным источником власти в соответствии с конституцией. В Госдуму внесен законопроект об органах местного самоуправления, где на текущий момент требуется передать полномочия сельских поселений на уровень районов. Там не нужны будут ни главы, ни депутаты. Мы зачем возвращаемся в КПСС?», — задался вопросом Сысун. Тем не менее, большинством голосов депутатов решение было принято. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Думы ХМАО на этом же заседании запретили продажу энергетиков детям. Ограничения вступят в силу с сентября.