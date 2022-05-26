Пушилин назвал условие для присоединения ДНР к России

26 мая 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Итоги референдума вполне очевидны, считает глава ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проведение референдума по вхождению ДНР в состав России будет целесообразным только после восстановления конституционных границ Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время», — сказал глава ДНР в интервью РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее главной целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса, которые на протяжение восьми лет подвергались издевательствам со стороны Киевского режима. Ранее в администрации президента сообщали, что после освобождения территории ДНР и ЛНР жителями региона дадут возможность самостоятельно определять его судьбу.

Проведение референдума по вхождению ДНР в состав России будет целесообразным только после восстановления конституционных границ Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время», — сказал глава ДНР в интервью РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее главной целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса, которые на протяжение восьми лет подвергались издевательствам со стороны Киевского режима. Ранее в администрации президента сообщали, что после освобождения территории ДНР и ЛНР жителями региона дадут возможность самостоятельно определять его судьбу.