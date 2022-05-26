Пушилин назвал условие для присоединения ДНР к России

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Итоги референдума вполне очевидны, считает глава ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Проведение референдума по вхождению ДНР в состав России будет целесообразным только после восстановления конституционных границ Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время», — сказал глава ДНР в интервью РИА «Новости».

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее главной целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса, которые на протяжение восьми лет подвергались издевательствам со стороны Киевского режима. Ранее в администрации президента сообщали, что после освобождения территории ДНР и ЛНР жителями региона дадут возможность самостоятельно определять его судьбу.

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Проведение референдума по вхождению ДНР в состав России будет целесообразным только после восстановления конституционных границ Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время», — сказал глава ДНР в интервью РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее главной целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса, которые на протяжение восьми лет подвергались издевательствам со стороны Киевского режима. Ранее в администрации президента сообщали, что после освобождения территории ДНР и ЛНР жителями региона дадут возможность самостоятельно определять его судьбу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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