В АП раскрыли, что ждет Донбасс после спецоперации

19 мая 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Судьбу Донбасса решат его жители, сказал Сергей Кириенко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После окончания спецоперации на Украине исторические территории Донбасса будут освобождены, а дальнейшую судьбу региона определят его жители. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Донбасс ждет полное освобождение территорий. Уверен абсолютно, что и российская армия, и ДНР и ЛНР не просто обеспечат восстановление исторических границ. Дальнейшую судьбу свою жители определят сами. Я уверен, у них будет такая возможность», — заявил Кириенко во время вступления на марафоне «Новые горизонты», который транслировался на телеканале «Россия-24». Он напомнил про слова президента РФ Владимира Путина, который заявлял о необходимости не только восстановить границы, но и демилитаризировать прилегающую территорию. По Донбассу должны перестать бить ракетами и снарядами, отметил Кириенко. Спецоперация проходит с 24 февраля. По словам Кириенко, Путин пошел на такой шаг не только из-за угрозы расширения НАТО, а из-за «морально-нравственного выбора не бросать своих». Президент РФ заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины. В ДНР не исключают возможности вхождения в состав России, но вопрос будут обсуждать после полного освобождения, заявлял глава республики Денис Пушилин. Также об идее провести референдум о вхождении в состав России сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник и новые власти Херсонской области.

После окончания спецоперации на Украине исторические территории Донбасса будут освобождены, а дальнейшую судьбу региона определят его жители. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Донбасс ждет полное освобождение территорий. Уверен абсолютно, что и российская армия, и ДНР и ЛНР не просто обеспечат восстановление исторических границ. Дальнейшую судьбу свою жители определят сами. Я уверен, у них будет такая возможность», — заявил Кириенко во время вступления на марафоне «Новые горизонты», который транслировался на телеканале «Россия-24». Он напомнил про слова президента РФ Владимира Путина, который заявлял о необходимости не только восстановить границы, но и демилитаризировать прилегающую территорию. По Донбассу должны перестать бить ракетами и снарядами, отметил Кириенко. Спецоперация проходит с 24 февраля. По словам Кириенко, Путин пошел на такой шаг не только из-за угрозы расширения НАТО, а из-за «морально-нравственного выбора не бросать своих». Президент РФ заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины. В ДНР не исключают возможности вхождения в состав России, но вопрос будут обсуждать после полного освобождения, заявлял глава республики Денис Пушилин. Также об идее провести референдум о вхождении в состав России сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник и новые власти Херсонской области.