Центробанк пообещал снизить инфляцию до 5%

В 2024 году инфляция вернется к 4%, заявили в Банке России
В 2023 году инфляция должна снизиться до 5-7%. Такое заявление на своем официальном сайте опубликовал Центробанк РФ.
«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0—7,0% в 2023 году. Вернется к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении Центробанка.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ замедлилась инфляция. По словам президента, по итогам года она не превысит 15%. Путин отметил, что накопленная инфляция с начала года превысила 11%, пишет «Национальная служба новостей».
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