Центробанк пообещал снизить инфляцию до 5%

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В 2024 году инфляция вернется к 4%, заявили в Банке России Фото:

В 2023 году инфляция должна снизиться до 5-7%. Такое заявление на своем официальном сайте опубликовал Центробанк РФ.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0—7,0% в 2023 году. Вернется к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении Центробанка.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ замедлилась инфляция. По словам президента, по итогам года она не превысит 15%. Путин отметил, что накопленная инфляция с начала года превысила 11%, пишет «Национальная служба новостей».

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В 2023 году инфляция должна снизиться до 5-7%. Такое заявление на своем официальном сайте опубликовал Центробанк РФ. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0—7,0% в 2023 году. Вернется к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении Центробанка. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ замедлилась инфляция. По словам президента, по итогам года она не превысит 15%. Путин отметил, что накопленная инфляция с начала года превысила 11%, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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