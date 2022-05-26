В Запорожье нашли доказательства подготовки ударов ВСУ по России

26 мая 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Украина готовила ракетные удары по российским городам, заявил Рогов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти готовили нападение на четыре крупных российских города. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Нами получены достоверные данные из окружения Зеленского, что киевский режим готовил ракетные удары по четырем крупным российским городам: Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». Он также отметил, что планы ВСУ были сорваны благодаря началу специальной операции РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля 2022 года. Как заявляли официальные лица страны, эта операция ВС РФ проводится вынужденно. Позже Минобороны РФ представило оригиналы секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что украинские войска готовились начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. Таким образом, объяснили в военном ведомстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей ДНР и ЛНР.

Украинские власти готовили нападение на четыре крупных российских города. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Нами получены достоверные данные из окружения Зеленского, что киевский режим готовил ракетные удары по четырем крупным российским городам: Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». Он также отметил, что планы ВСУ были сорваны благодаря началу специальной операции РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля 2022 года. Как заявляли официальные лица страны, эта операция ВС РФ проводится вынужденно. Позже Минобороны РФ представило оригиналы секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что украинские войска готовились начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. Таким образом, объяснили в военном ведомстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей ДНР и ЛНР.