Глава Губкинского устроил конкурс Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин пообещал привезти северные деликатесы из Салехарда тому, кто напишет самый классный комментарий. О конкурсе он сообщил в своем telegram-канале.

«Сувениры из Салехарда суровы и беспощадны. Могу привезти… за самый классный комментарий», — написал Андрей Гаранин. Запись набрала уже более 60 комментариев, но конкурс еще продолжается.

Жители творчески подошли к заданию и под записью оставили стихи собственного сочинения. «Домой привез гостинцы я, встречает женушка меня, «Андрюша, лето ж на дворе, ты говорил что на ПП! А там же солька, посмотри! Так! На работу ты беги, и быстро конкурс объявляй! Худым и стройным отправляй!» И вот пишу я этот пост, а в голове один вопрос: «А надо ль это мне ПП? На коль оно сдалося мне, когда такая вкуснотень то мне ППшить просто лень!» — написал стих про мэра Губкинского пользователь SDK_89.

В администрации Губкинского агентству сообщили, что конкурс будет завершен 27 мая. Результаты озвучат в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Губкинского Андрей Гаранин с подчиненными проехался по дворам города на самокатах и велосипедах. Такие выезды стали регулярными.