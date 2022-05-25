В одном из поселков ХМАО жителям запретят брать воду без пароля

Без специального ключа вода не побежит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселении Локосово Сургутского района водозаборные колонки оборудуют электрозамком, а воду из них смогут получать только те, у кого есть специальные чипы с паролем. Об этом URA.RU сообщил глава сельского поселения Локосово Игорь Романов.

«Эти колонки не окупают себя, много воды уходит. В настоящее время они [колонки] бесплатные. Постоянно приезжают люди, набирают воду бочками. Приезжают [подрядчики местной нефтяной компании] и набирают бочками», — добавил Романов

Из-за этого в местной администрации и решили установить на колонки замки с паролями: чтобы воду получали только те, кто за нее платит, заключив прямые договоры на обслуживание с потребителями. Из тридцати домов на это согласилось только девять. Те, кто не подпишет контракт, останутся без воды. «Ну пойдут в магазин и купят воду, либо пойдут договариваться с теми у кого есть ключ или [будут вынуждены] заключать договор. Бесплатной воды нет», — заключил глава Локосово Игорь Романов.

Как отнеслись к такому решению в администрации Сургутского района на момент публикации заметки журналисту URA.RU выяснить не удалось. Соответствующий запрос был направлен в пресс-службу муниципалитета.

Ранее URA.RU сообщало, что целый район ХМАО уже шесть лет живет без газа, воды и дорог. Чтобы решить свою проблему жители Урая вынуждены были обратиться в следственный комитет.