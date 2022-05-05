Целый район ХМАО уже 6 лет живет без газа, воды и дорог

Жителям приходиться отапливать свои дома электричеством Источник: жители мкр. Южный в Урае

Жители микрорайона Южный в городе Урай (ХМАО) обратились в Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности руководителя ООО «СпецСтрой-Центр» и чиновников администрации города. В пригороде уже 6 лет нет центрального водоснабжения, газопровода и асфальтовых дорог, сообщил URA.RU депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«По условиям договора комплексной застройки ООО „СпецСтрой-Центр“ должен был построить центральное водоснабжение, газопровод, дороги и магазин. Однако, с 2016 года застройщики продают участки с домами, но не обеспечили жителей объектами инфраструктуры. В связи с тем, что ни администрацией города, ни застройщиком никаких мер по благоустройству не принимается, мы усматриваем между ними сговор», — написано в коллективном письме жителей в Урайский межрайонный следственный отдел СКР.

Ведомство не рассмотрело состава преступления и предложило обратиться в гражданско-правовой суд. Письмо было написано весной 2021 года, однако, до сих пор жители отапливают свои дома с помощью электричества.

«Мы уже три года живем в таких условиях: отсутствие центрального водоснабжения, отсутствие газа. Зимой приходится обогревать дом электричеством, а это получается порядка 20 тысяч рублей в месяц. Кроме того, отсутствует освещение улицы, нет детских площадок и мусорных контейнеров», — рассказала журналисту URA.RU на условиях анонимности одна из жительниц микрорайона.

Изначально права и обязанности на аренду земельного участка администрация города передала ООО «Спецстрой» с директором Олегом Вагиным, однако, в 2017 году арендатор поменялся на ООО «СпецСтрой-Центр» с директором Глебом Олеговичем Вагиным. Аренда двух участков общим размером более 4 тыс. кв. м. составляет всего 4 копейки в год.

В 2020 году администрация Урая потребовала у «СпецСтройЦентра» возвести магазин смешанных товаров, ввести в эксплуатацию сети газоснабжения и начать работы по возведению центральной канализации. Кроме того, мэрию не устроили сроки, в которые компания пообещала построить дороги.

«Администрация отказывается принимать работы и закрывать договор, оно не ставит в реестр муниципального имущества дороги в мкр. Южный. И вот уже несколько лет их никто не обслуживает. Жителям приходится решать вопросы их очистки за свой счет», — рассказал URA.RU депутат городской Думы Леонард Насибуллин.

Ранее URA.RU рассказывал, что ХМАО попал в десятку лидеров по качеству жизни. Об этом свидетельствует рейтинг «Агентства стратегических инициатив».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам