Глава ДНР анонсировал трибунал над украинскими нацистами

26 мая 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Нацистов с «Азовстали» могут осудить до конца лета, заявил Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый этап военного трибунала над сдавшимися в плен украинскими нацистами из Мариуполя может быть проведет до конца лета. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Я бы с этим не затягивал. Нам надо как можно быстрее продемонстрировать приступную нацистскую сущность, с которой нам пришлось столкнуться в Мариуполе», — заявил Пушилин в интервью РИА «Новости». Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что некоторые страны уже дали предварительное согласие на участие в международном трибунале над украинскими нацистами. Около 2,5 тысячи военных и боевиков сдались в плен союзным войскам РФ и ДНР с территории захваченного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Первый этап военного трибунала над сдавшимися в плен украинскими нацистами из Мариуполя может быть проведет до конца лета. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Я бы с этим не затягивал. Нам надо как можно быстрее продемонстрировать приступную нацистскую сущность, с которой нам пришлось столкнуться в Мариуполе», — заявил Пушилин в интервью РИА «Новости». Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что некоторые страны уже дали предварительное согласие на участие в международном трибунале над украинскими нацистами. Около 2,5 тысячи военных и боевиков сдались в плен союзным войскам РФ и ДНР с территории захваченного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.