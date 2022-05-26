Глава ДНР анонсировал трибунал над украинскими нацистами

Первый этап военного трибунала над сдавшимися в плен украинскими нацистами из Мариуполя может быть проведет до конца лета. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Я бы с этим не затягивал. Нам надо как можно быстрее продемонстрировать приступную нацистскую сущность, с которой нам пришлось столкнуться в Мариуполе», — заявил Пушилин в интервью РИА «Новости».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что некоторые страны уже дали предварительное согласие на участие в международном трибунале над украинскими нацистами. Около 2,5 тысячи военных и боевиков сдались в плен союзным войскам РФ и ДНР с территории захваченного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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Первый этап военного трибунала над сдавшимися в плен украинскими нацистами из Мариуполя может быть проведет до конца лета. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Я бы с этим не затягивал. Нам надо как можно быстрее продемонстрировать приступную нацистскую сущность, с которой нам пришлось столкнуться в Мариуполе», — заявил Пушилин в интервью РИА «Новости». Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что некоторые страны уже дали предварительное согласие на участие в международном трибунале над украинскими нацистами. Около 2,5 тысячи военных и боевиков сдались в плен союзным войскам РФ и ДНР с территории захваченного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.