На удаление глубоких рубцов после черной оспы или оспы обезьян могут уйти годы. Все зависит от степени поражения кожи после перенесенного заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-косметолог-дерматолог Натэла Гришина.
«Лучше не заболевать этой болезнью, так как, не считая высокий процент летальных исходов, она очень сильно обезображивает людей. Конечно, во времена черной оспы, которая была в итоге побеждена, ни о какой коррекции кожи даже речи не могло идти. В современной косметологии есть высокотехнологичные методы — лазерные шлифовки, пилинги, но нужно понимать, что все эти проявления в виде гипертрофических рубцов, оставляемых любым видом оспы — ветряной, натуральной, обезьян — не убираются за один прием. Это длительные шлифовки с определенным периодом реабилитации, восстановления, потому что повреждения кожи после заболевания очень глубокие. Иногда коррекция растягивается на годы, в зависимости от степени поражения», — объяснила дерматолог Натэла Гришина.
По словам косметолога, на длительность периода реабилитации влияет и сезонность. «Самое главное, что здесь присутствует еще и сезонность. Процедуры связаны с серьезным нарушением целостности кожного барьера, а, соответственно, и его защиты, поэтому в период повышенного ультрафиолета, их проводить нельзя. Поэтому самое главное — беречься от подобных заболеваний, воздерживаться от посещения регионов, где отмечается вспышка, особенно если нет прививки от черной оспы, это касается в частности людей, рожденных после 1980 года», — подчеркнула Гришина.
По данным ВОЗ на 24 мая, случаи заражения оспой обезьян подтверждены в 19 странах мира. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, оснований для паники в России нет.
На удаление глубоких рубцов после черной оспы или оспы обезьян могут уйти годы. Все зависит от степени поражения кожи после перенесенного заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-косметолог-дерматолог Натэла Гришина. «Лучше не заболевать этой болезнью, так как, не считая высокий процент летальных исходов, она очень сильно обезображивает людей. Конечно, во времена черной оспы, которая была в итоге побеждена, ни о какой коррекции кожи даже речи не могло идти. В современной косметологии есть высокотехнологичные методы — лазерные шлифовки, пилинги, но нужно понимать, что все эти проявления в виде гипертрофических рубцов, оставляемых любым видом оспы — ветряной, натуральной, обезьян — не убираются за один прием. Это длительные шлифовки с определенным периодом реабилитации, восстановления, потому что повреждения кожи после заболевания очень глубокие. Иногда коррекция растягивается на годы, в зависимости от степени поражения», — объяснила дерматолог Натэла Гришина. По словам косметолога, на длительность периода реабилитации влияет и сезонность. «Самое главное, что здесь присутствует еще и сезонность. Процедуры связаны с серьезным нарушением целостности кожного барьера, а, соответственно, и его защиты, поэтому в период повышенного ультрафиолета, их проводить нельзя. Поэтому самое главное — беречься от подобных заболеваний, воздерживаться от посещения регионов, где отмечается вспышка, особенно если нет прививки от черной оспы, это касается в частности людей, рожденных после 1980 года», — подчеркнула Гришина. По данным ВОЗ на 24 мая, случаи заражения оспой обезьян подтверждены в 19 странах мира. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, оснований для паники в России нет.