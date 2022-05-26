Косметолог: восстановление кожи после оспы длится несколько лет. «Сильно обезображивает»

26 мая 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

После оспы обезьян могут остаться глубокие рубцы на коже Фото: Размик Закарян © URA.RU На удаление глубоких рубцов после черной оспы или оспы обезьян могут уйти годы. Все зависит от степени поражения кожи после перенесенного заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-косметолог-дерматолог Натэла Гришина. «Лучше не заболевать этой болезнью, так как, не считая высокий процент летальных исходов, она очень сильно обезображивает людей. Конечно, во времена черной оспы, которая была в итоге побеждена, ни о какой коррекции кожи даже речи не могло идти. В современной косметологии есть высокотехнологичные методы — лазерные шлифовки, пилинги, но нужно понимать, что все эти проявления в виде гипертрофических рубцов, оставляемых любым видом оспы — ветряной, натуральной, обезьян — не убираются за один прием. Это длительные шлифовки с определенным периодом реабилитации, восстановления, потому что повреждения кожи после заболевания очень глубокие. Иногда коррекция растягивается на годы, в зависимости от степени поражения», — объяснила дерматолог Натэла Гришина. По словам косметолога, на длительность периода реабилитации влияет и сезонность. «Самое главное, что здесь присутствует еще и сезонность. Процедуры связаны с серьезным нарушением целостности кожного барьера, а, соответственно, и его защиты, поэтому в период повышенного ультрафиолета, их проводить нельзя. Поэтому самое главное — беречься от подобных заболеваний, воздерживаться от посещения регионов, где отмечается вспышка, особенно если нет прививки от черной оспы, это касается в частности людей, рожденных после 1980 года», — подчеркнула Гришина. По данным ВОЗ на 24 мая, случаи заражения оспой обезьян подтверждены в 19 странах мира. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, оснований для паники в России нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На удаление глубоких рубцов после черной оспы или оспы обезьян могут уйти годы. Все зависит от степени поражения кожи после перенесенного заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-косметолог-дерматолог Натэла Гришина. «Лучше не заболевать этой болезнью, так как, не считая высокий процент летальных исходов, она очень сильно обезображивает людей. Конечно, во времена черной оспы, которая была в итоге побеждена, ни о какой коррекции кожи даже речи не могло идти. В современной косметологии есть высокотехнологичные методы — лазерные шлифовки, пилинги, но нужно понимать, что все эти проявления в виде гипертрофических рубцов, оставляемых любым видом оспы — ветряной, натуральной, обезьян — не убираются за один прием. Это длительные шлифовки с определенным периодом реабилитации, восстановления, потому что повреждения кожи после заболевания очень глубокие. Иногда коррекция растягивается на годы, в зависимости от степени поражения», — объяснила дерматолог Натэла Гришина. По словам косметолога, на длительность периода реабилитации влияет и сезонность. «Самое главное, что здесь присутствует еще и сезонность. Процедуры связаны с серьезным нарушением целостности кожного барьера, а, соответственно, и его защиты, поэтому в период повышенного ультрафиолета, их проводить нельзя. Поэтому самое главное — беречься от подобных заболеваний, воздерживаться от посещения регионов, где отмечается вспышка, особенно если нет прививки от черной оспы, это касается в частности людей, рожденных после 1980 года», — подчеркнула Гришина. По данным ВОЗ на 24 мая, случаи заражения оспой обезьян подтверждены в 19 странах мира. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, оснований для паники в России нет.