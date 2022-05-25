Губернатор Шумков раскритиковал решение ЦБ

26 мая 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор считает, что основными инвесторами должны быть госбанки или государство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал решение Центробанка России об увеличении ключевой ставки до максимальных значений. Об этом он заявил 26 мая во время открытия форума предпринимателей «Новое время. Новые мы», передает корреспондент URA.RU. «Не понимаю, когда мы говорим, что нужно поднимать экономику, не должно быть безработицы, а „закидываем“ ключевую ставку в 21%. <…> Самое главное, никто не объяснил почему 21%? Почему не 15,5%, не 17,85%, не 19,02%, не 9,5%? Кто-то делал расчет? Он есть? Обнародуйте, предъявите. Нет. Но мы бросили сотни миллиардов народных рублей на субсидирование процентной ставки, а не на реальный сектор экономики», — сказал Шумков. Он также подчеркнул, что в сегодняшних условиях «основными инвесторами должны являться либо государство, либо госбанки». Ранее Шумков заявлял, что России нужен не «независимый Центробанк», а «полноценный Госбанк», который будет обеспечивать выдачу кредитов на инвестпроекты под 2-3% годовых. В начале марта глава региона предлагал представителям Банка России вместо валюты покупать за рубли русское золото. Максимального значения — 20% — ключевая ставка достигала в конце февраля этого года. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая до 11%.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал решение Центробанка России об увеличении ключевой ставки до максимальных значений. Об этом он заявил 26 мая во время открытия форума предпринимателей «Новое время. Новые мы», передает корреспондент URA.RU. «Не понимаю, когда мы говорим, что нужно поднимать экономику, не должно быть безработицы, а „закидываем“ ключевую ставку в 21%. <…> Самое главное, никто не объяснил почему 21%? Почему не 15,5%, не 17,85%, не 19,02%, не 9,5%? Кто-то делал расчет? Он есть? Обнародуйте, предъявите. Нет. Но мы бросили сотни миллиардов народных рублей на субсидирование процентной ставки, а не на реальный сектор экономики», — сказал Шумков. Он также подчеркнул, что в сегодняшних условиях «основными инвесторами должны являться либо государство, либо госбанки». Ранее Шумков заявлял, что России нужен не «независимый Центробанк», а «полноценный Госбанк», который будет обеспечивать выдачу кредитов на инвестпроекты под 2-3% годовых. В начале марта глава региона предлагал представителям Банка России вместо валюты покупать за рубли русское золото. Максимального значения — 20% — ключевая ставка достигала в конце февраля этого года. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая до 11%.