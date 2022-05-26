Соловьев: свердловский сенатор подонок, мерзавец и трус

Телеведущий Владимир Соловьев не уточнил, какого именно сенатора имел ввиду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Соловьев раскритиковал свердловского сенатора, не раскрыв его фамилию, который утверждал, что телеведущему заплатили за войну с Екатеринбургом. В своем шоу «Соловьев LIVE» он назвал сенатора «подонком, мерзавцем и трусом».

«Я тут прочитал на каком-то источнике, что на правах анонимности некий член Совета Федераций сказал, что Соловьеву заплатили за то, чтобы раздувать тему Екатеринбурга. На правах анонимности я скажу, что тот анонимный сенатор, который это сказал — подонок, мерзавец и трус», — сказал Соловьев в своем шоу, запись которого сохранена в группе в соцсети «ВКонтакте» «Соловьев LIVE».

«Если у сенатора остался после его связи с уралмашескими хотя бы элемент смелости, то пусть снимет с себя сенаторское высокомерие. Пусть придет ко мне в студию и попробует сказать мне в лицо, что мне кто-то заплатил за это деньги, и ответит мне, а не выполняет просьбы этой гражданочки [пиарщицы Аксаны Пановой- прим.ред.], которая выполняла интересы всех структур», — давил Соловьев.

Ранее Соловьев назвал Екатеринбург «Городом бесов». Таким образом он раскритиковал екатеринбургских активистов, которые протестовали против строительства храма Святой Екатерины. Во время своего эфира на «Вести FM» он оскорбил митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.