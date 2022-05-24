Свердловский депутат позвал Соловьева в Екатеринбург. «Сможет посмотреть на город изнутри»

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев осудил гордуму Екатеринбурга и власти города за грязь возле Исети Фото:

Владимира Соловьева, назвавшего гордуму Екатеринбурга курятником, призвали приехать в столицу Урала. Об этом URA.RU рассказал депутат заксо Свердловской области от партии «Единая Россия» Михаил Зубарев.

«Постоянные высказывания в адрес нашего города говорят о том, что у него есть особые чувства к нашему городу, надо ему навестить Екатеринбург. В рамках личной или рабочей поездки он сможет посмотреть на город изнутри», — сказал Зубарев.

При этом источники URA.RU в Совфеде РФ утверждают, что Соловьев целенаправленно занимается очернением Екатеринбурга. «Он получил за это деньги», — отметил один из сенаторов на условиях анонимности.

Ранее агентство писало, что телеведущий Владимир Соловьев разозлился из-за фото набережной Исети, которые опубликовала Мария Захарова. На кадрах видно, что место, за которое боролись противники строительства храма святой Екатерины, завалено бутылками и мусором. Соловьев заявил, что безразличие местных властей позорят Екатеринбург.

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Владимира Соловьева, назвавшего гордуму Екатеринбурга курятником, призвали приехать в столицу Урала. Об этом URA.RU рассказал депутат заксо Свердловской области от партии «Единая Россия» Михаил Зубарев. «Постоянные высказывания в адрес нашего города говорят о том, что у него есть особые чувства к нашему городу, надо ему навестить Екатеринбург. В рамках личной или рабочей поездки он сможет посмотреть на город изнутри», — сказал Зубарев. При этом источники URA.RU в Совфеде РФ утверждают, что Соловьев целенаправленно занимается очернением Екатеринбурга. «Он получил за это деньги», — отметил один из сенаторов на условиях анонимности. Ранее агентство писало, что телеведущий Владимир Соловьев разозлился из-за фото набережной Исети, которые опубликовала Мария Захарова. На кадрах видно, что место, за которое боролись противники строительства храма святой Екатерины, завалено бутылками и мусором. Соловьев заявил, что безразличие местных властей позорят Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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