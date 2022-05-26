Шольц озвучил главное послание Путину

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц не согласен на мирное соглашение между РФ и Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия, так же, как и Украина, не примет якобы навязанный Россией мирный договор. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы должны заставить [президента РФ Владимира — при.ред] Путина понять, что навязанного мира не будет. Украина его не примет — и мы тоже», — заявил Шольц, передает швейцарская газета Blick.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам. При этом безусловным приоритетом российской армии заявлено исключение напрасных жертв среди мирного населения, сообщали в Минобороны РФ.

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Германия, так же, как и Украина, не примет якобы навязанный Россией мирный договор. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании Восточного экономического форума (ВЭФ). «Мы должны заставить [президента РФ Владимира — при.ред] Путина понять, что навязанного мира не будет. Украина его не примет — и мы тоже», — заявил Шольц, передает швейцарская газета Blick. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам. При этом безусловным приоритетом российской армии заявлено исключение напрасных жертв среди мирного населения, сообщали в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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