Шольц озвучил главное послание Путину 26 мая 2022 в 14:34 Размер текста - 17 + Олаф Шольц не согласен на мирное соглашение между РФ и Украиной Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия, так же, как и Украина, не примет якобы навязанный Россией мирный договор. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании Восточного экономического форума (ВЭФ). «Мы должны заставить [президента РФ Владимира — при.ред] Путина понять, что навязанного мира не будет. Украина его не примет — и мы тоже», — заявил Шольц, передает швейцарская газета Blick. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам. При этом безусловным приоритетом российской армии заявлено исключение напрасных жертв среди мирного населения, сообщали в Минобороны РФ. Германия, так же, как и Украина, не примет якобы навязанный Россией мирный договор. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании Восточного экономического форума (ВЭФ). «Мы должны заставить [президента РФ Владимира — при.ред] Путина понять, что навязанного мира не будет. Украина его не примет — и мы тоже», — заявил Шольц, передает швейцарская газета Blick. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам. При этом безусловным приоритетом российской армии заявлено исключение напрасных жертв среди мирного населения, сообщали в Минобороны РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям