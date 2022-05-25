25 мая 2022

В Челябинске на месте бывшего завода построят жилой комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
На месте промзоны АМЗ построят высотки Фото:

Мэрия Челябинска до конца года подпишет договор о комплексном развитии территорий (КРТ) на месте цехов и зданий бывшего автоматно-механического завода (АМЗ). Как сообщили URA.RU в управлении архитектуры Челябинска, на месте промзоны начнут возводить высотки с социальными объектами и благоустроенными дворами.

«Далее застройщик разработает проект, в соответствии с которым определит параметры будущих объектов. Проект планировки пройдет публичные слушания, а строительство должно быть закончено за 7 лет», — уточняется в telegram-канале управления архитектуры.

Договор будет подписан по инициативе собственников участков в границах улиц Блюхера, Дмитрия Неаполитанова, 2-й Базовой и Новоэлеваторной. Территории принадлежат компаниям «Никс» и «Станкомаш». Застройщиком нового микрорайона выступит «Никс».

Новый жилой комплекс будет построен также в Тракторозаводском районе Челябинска. Строительство микрорайона пройдет в 6 этапов с 2022 по 2027 годы.

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Мэрия Челябинска до конца года подпишет договор о комплексном развитии территорий (КРТ) на месте цехов и зданий бывшего автоматно-механического завода (АМЗ). Как сообщили URA.RU в управлении архитектуры Челябинска, на месте промзоны начнут возводить высотки с социальными объектами и благоустроенными дворами. «Далее застройщик разработает проект, в соответствии с которым определит параметры будущих объектов. Проект планировки пройдет публичные слушания, а строительство должно быть закончено за 7 лет», — уточняется в telegram-канале управления архитектуры. Договор будет подписан по инициативе собственников участков в границах улиц Блюхера, Дмитрия Неаполитанова, 2-й Базовой и Новоэлеваторной. Территории принадлежат компаниям «Никс» и «Станкомаш». Застройщиком нового микрорайона выступит «Никс». Новый жилой комплекс будет построен также в Тракторозаводском районе Челябинска. Строительство микрорайона пройдет в 6 этапов с 2022 по 2027 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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