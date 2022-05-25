В Челябинске на месте бывшего завода построят жилой комплекс

На месте промзоны АМЗ построят высотки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мэрия Челябинска до конца года подпишет договор о комплексном развитии территорий (КРТ) на месте цехов и зданий бывшего автоматно-механического завода (АМЗ). Как сообщили URA.RU в управлении архитектуры Челябинска, на месте промзоны начнут возводить высотки с социальными объектами и благоустроенными дворами.

«Далее застройщик разработает проект, в соответствии с которым определит параметры будущих объектов. Проект планировки пройдет публичные слушания, а строительство должно быть закончено за 7 лет», — уточняется в telegram-канале управления архитектуры.

Договор будет подписан по инициативе собственников участков в границах улиц Блюхера, Дмитрия Неаполитанова, 2-й Базовой и Новоэлеваторной. Территории принадлежат компаниям «Никс» и «Станкомаш». Застройщиком нового микрорайона выступит «Никс».

Новый жилой комплекс будет построен также в Тракторозаводском районе Челябинска. Строительство микрорайона пройдет в 6 этапов с 2022 по 2027 годы.