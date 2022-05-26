Свердловский дизайнер судится с Пермской художественной галерей

26 мая 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Сейчас для галереи, которая располагалась в здании Спасо-Преображенского собора, строится новое здание Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга Анна Окатова подала в суд на Пермскую государственную художественную галерею (ПГХГ). Дизайнер взыскивает с галереи свыше трех миллионов рублей за разработку дизайна экспозиции в новом здании галереи. Заявление подано в арбитражный суд края и будет рассмотрено 21 июня, указано на сайте суда. «Исковое заявление индивидуального предпринимателя Окатовой Анны Дмитриевны к ГБУК „Пермская государственная художественная галерея“ о взыскании 3 001 675 рублей 44 копеек принять к производству арбитражного суда Пермского края», — говорится в определении. По информации «Нового компаньона», дизайнер в декабре 2021 года представила галерее дизайн будущей экспозиции. Однако исполнение заказа не устроило учреждение и проект был отправлен на доработку. В январе Окатова предложила доработанный вариант проекта, но в ПГХГ посчитали недостатки неисправленными, и уведомили УФАС о расторжении договора с предпринимателем. Анна Окатова разрабатывала проект экспозиции для будущего здания галереи (на фото) Фото: Данил Постаногов

Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга Анна Окатова подала в суд на Пермскую государственную художественную галерею (ПГХГ). Дизайнер взыскивает с галереи свыше трех миллионов рублей за разработку дизайна экспозиции в новом здании галереи. Заявление подано в арбитражный суд края и будет рассмотрено 21 июня, указано на сайте суда. «Исковое заявление индивидуального предпринимателя Окатовой Анны Дмитриевны к ГБУК „Пермская государственная художественная галерея“ о взыскании 3 001 675 рублей 44 копеек принять к производству арбитражного суда Пермского края», — говорится в определении. По информации «Нового компаньона», дизайнер в декабре 2021 года представила галерее дизайн будущей экспозиции. Однако исполнение заказа не устроило учреждение и проект был отправлен на доработку. В январе Окатова предложила доработанный вариант проекта, но в ПГХГ посчитали недостатки неисправленными, и уведомили УФАС о расторжении договора с предпринимателем.