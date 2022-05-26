Свердловский дизайнер судится с Пермской художественной галерей

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Виды Перми. г. Пермь, пермь, художественная галерея
Сейчас для галереи, которая располагалась в здании Спасо-Преображенского собора, строится новое здание Фото:

Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга Анна Окатова подала в суд на Пермскую государственную художественную галерею (ПГХГ). Дизайнер взыскивает с галереи свыше трех миллионов рублей за разработку дизайна экспозиции в новом здании галереи. Заявление подано в арбитражный суд края и будет рассмотрено 21 июня, указано на сайте суда.

«Исковое заявление индивидуального предпринимателя Окатовой Анны Дмитриевны к ГБУК „Пермская государственная художественная галерея“ о взыскании 3 001 675 рублей 44 копеек принять к производству арбитражного суда Пермского края», — говорится в определении.

По информации «Нового компаньона», дизайнер в декабре 2021 года представила галерее дизайн будущей экспозиции. Однако исполнение заказа не устроило учреждение и проект был отправлен на доработку. В январе Окатова предложила доработанный вариант проекта, но в ПГХГ посчитали недостатки неисправленными, и уведомили УФАС о расторжении договора с предпринимателем.

Анна Окатова разрабатывала проект экспозиции для будущего здания галереи (на фото)
Фото:
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Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга Анна Окатова подала в суд на Пермскую государственную художественную галерею (ПГХГ). Дизайнер взыскивает с галереи свыше трех миллионов рублей за разработку дизайна экспозиции в новом здании галереи. Заявление подано в арбитражный суд края и будет рассмотрено 21 июня, указано на сайте суда. «Исковое заявление индивидуального предпринимателя Окатовой Анны Дмитриевны к ГБУК „Пермская государственная художественная галерея“ о взыскании 3 001 675 рублей 44 копеек принять к производству арбитражного суда Пермского края», — говорится в определении. По информации «Нового компаньона», дизайнер в декабре 2021 года представила галерее дизайн будущей экспозиции. Однако исполнение заказа не устроило учреждение и проект был отправлен на доработку. В январе Окатова предложила доработанный вариант проекта, но в ПГХГ посчитали недостатки неисправленными, и уведомили УФАС о расторжении договора с предпринимателем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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