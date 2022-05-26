Прокуратуре не понравилось решение думы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Новоуральска (Свердловская область) выявила несоблюдение антикорупционного законодательства депутатом местной думы Еленой Стрельцовой. Она в своих декларациях не указывала, что ее супруг владеет активами инвестиционных фондов, которые держат иностранные ценные бумаги. Прокуратура не согласна с решением думы счесть нарушение Стрельцовой незначительным. Представление ведомства имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Прокуратурой ЗАТО город Новоуральск выявлены факты несоблюдения требований законодательства о противодействии коррупции депутатом думы Новоуральского ГО. <…> Стрельцовой Е.В. в отношении супруга не указаны приобретенные паи <…> инвестиционного фонда [имущество которого — иностранные облигации]. <…> Пользование иностранными финансовыми инструментами депутатами, замещающими должности в [Госорганах] <…> расценивается как значительный проступок, влекущий увольнение служащего в связи с утратой доверия», — говорится в представлении.

Старший советник юстиции Станислав Саноцкий потребовал рассмотреть прокурорское представление с его участием. Также в требовании указано, что необходимо принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона и рассмотреть вопрос о привлечении Стрельцовой к ответственности.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Прокуратура Новоуральска ранее делала председателю думы Михаилу Денисову замечание по проекту решения думы, в котором было указано, что дума считает нарушение Стрельцовой, которая несколько лет не указывала в своих справках о доходах то, что ее супруг Дмитрий Шадрин через инвестиционные фонды владеет облигациями иностранных государств и компаний, несущественным.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU