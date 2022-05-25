25 мая 2022

Пропавшего в ЯНАО парапланериста ищут водолазы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, параплан, парапланерист, парашют крыло
Парапланерист упал в реку восемь дней назад Фото:

«Водолазы Ямалспаса прибыли в Новый Уренгой, чтобы найти пропавшего парапланериста. Об этом сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО.

«Накануне в Новый Уренгой прибыли 6 водолазов-спасателей из Тарко-Сале для проведения поиска мужчины, который 18 мая на параплане упал в реку Седэ-яха. В поисках участвуют специалисты различных ведомств, а также добровольцы поисково-спасательного отряда „Ямал“», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что 18 мая в реку Седэяха в Новом Уренгое упал парапланерист. Сильное течение осложнило поиски.

Водолазы ищут пропавшего парапланериста
Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
«Водолазы Ямалспаса прибыли в Новый Уренгой, чтобы найти пропавшего парапланериста. Об этом сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО. «Накануне в Новый Уренгой прибыли 6 водолазов-спасателей из Тарко-Сале для проведения поиска мужчины, который 18 мая на параплане упал в реку Седэ-яха. В поисках участвуют специалисты различных ведомств, а также добровольцы поисково-спасательного отряда „Ямал“», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что 18 мая в реку Седэяха в Новом Уренгое упал парапланерист. Сильное течение осложнило поиски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...