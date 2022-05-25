Парапланерист упал в реку восемь дней назад
«Водолазы Ямалспаса прибыли в Новый Уренгой, чтобы найти пропавшего парапланериста. Об этом сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО.
«Накануне в Новый Уренгой прибыли 6 водолазов-спасателей из Тарко-Сале для проведения поиска мужчины, который 18 мая на параплане упал в реку Седэ-яха. В поисках участвуют специалисты различных ведомств, а также добровольцы поисково-спасательного отряда „Ямал“», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что 18 мая в реку Седэяха в Новом Уренгое упал парапланерист. Сильное течение осложнило поиски.
Водолазы ищут пропавшего парапланериста
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