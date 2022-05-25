Пропавшего в ЯНАО парапланериста ищут водолазы. Фото

26 мая 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Парапланерист упал в реку восемь дней назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Водолазы Ямалспаса прибыли в Новый Уренгой, чтобы найти пропавшего парапланериста. Об этом сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО. «Накануне в Новый Уренгой прибыли 6 водолазов-спасателей из Тарко-Сале для проведения поиска мужчины, который 18 мая на параплане упал в реку Седэ-яха. В поисках участвуют специалисты различных ведомств, а также добровольцы поисково-спасательного отряда „Ямал“», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что 18 мая в реку Седэяха в Новом Уренгое упал парапланерист. Сильное течение осложнило поиски. Водолазы ищут пропавшего парапланериста Департамент гражданской защиты ЯНАО

«Водолазы Ямалспаса прибыли в Новый Уренгой, чтобы найти пропавшего парапланериста. Об этом сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО. «Накануне в Новый Уренгой прибыли 6 водолазов-спасателей из Тарко-Сале для проведения поиска мужчины, который 18 мая на параплане упал в реку Седэ-яха. В поисках участвуют специалисты различных ведомств, а также добровольцы поисково-спасательного отряда „Ямал“», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что 18 мая в реку Седэяха в Новом Уренгое упал парапланерист. Сильное течение осложнило поиски.