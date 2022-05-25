В Белозерском районе Курганской области разваливается дорога, отремонтированная полгода назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Белозерского района Курганский области пожаловался на ямы и рытвины на дороге, отремонтированной полгода назад. Об этом Николай Леонтьев рассказал на своей странице «ВКонтакте» и выставил фотографии.

«Крик души. Мы так долго ждали дорогу и вот результат. Полгода прошло и все испорчено. И вот такие ямы на протяжении двух километров. По всему полотну начались волны, скоро появятся такие же рытвины», — говорится в посте.

Как сообщил URA.RU сам Леонтьев, с асфальтом все было хорошо до этого мая, пока в село Шастово Варгашинского района не начали возить щебень через села Белозерки. Участок дороги, представленный на снимках, проходит до Новодостоваловского сельсовета.

Глава Белозерского района Александр Завьялов сообщил URA.RU, что завтра пройдет обследование дороги и будет составлен дефектный акт, в котором зафиксируют все повреждения. По словам Завьялова, в рамках договора по гарантии дорогу должен починить подрядчик АО «Введенское ДРСУ „Автодорстрой“».

До этого URA.RU писало о том, как живет вымирающая курганская деревня в Белозерском районе с «золотой дорогой» за 140 млн рублей. Ее продолжением является участок дороги до Новодостовалово, на который сейчас жалуются жители района.

Дорога Боровое-Новодостовалово в Белозерском районе Курганской области Николай Леонтьев, соцсеть «ВКонтакте»