25 мая 2022

В Курганской области разваливается новая дорога. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямы на дорогах по улице Механическая. Курган, яма, лужа, автомобиль, плохая дорога, выбоина в дороге, плохой асфальт, выбоина, ма, яма в дороге, улица механическая
В Белозерском районе Курганской области разваливается дорога, отремонтированная полгода назад Фото:

Житель Белозерского района Курганский области пожаловался на ямы и рытвины на дороге, отремонтированной полгода назад. Об этом Николай Леонтьев рассказал на своей странице «ВКонтакте» и выставил фотографии.

«Крик души. Мы так долго ждали дорогу и вот результат. Полгода прошло и все испорчено. И вот такие ямы на протяжении двух километров. По всему полотну начались волны, скоро появятся такие же рытвины», — говорится в посте.

Как сообщил URA.RU сам Леонтьев, с асфальтом все было хорошо до этого мая, пока в село Шастово Варгашинского района не начали возить щебень через села Белозерки. Участок дороги, представленный на снимках, проходит до Новодостоваловского сельсовета.

Глава Белозерского района Александр Завьялов сообщил URA.RU, что завтра пройдет обследование дороги и будет составлен дефектный акт, в котором зафиксируют все повреждения. По словам Завьялова, в рамках договора по гарантии дорогу должен починить подрядчик АО «Введенское ДРСУ „Автодорстрой“».

До этого URA.RU писало о том, как живет вымирающая курганская деревня в Белозерском районе с «золотой дорогой» за 140 млн рублей. Ее продолжением является участок дороги до Новодостовалово, на который сейчас жалуются жители района.

Дорога Боровое-Новодостовалово в Белозерском районе Курганской области
По словам Леонтьева, дорога была отремонтирована в октябре 2021 года
Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Житель Белозерского района Курганский области пожаловался на ямы и рытвины на дороге, отремонтированной полгода назад. Об этом Николай Леонтьев рассказал на своей странице «ВКонтакте» и выставил фотографии. «Крик души. Мы так долго ждали дорогу и вот результат. Полгода прошло и все испорчено. И вот такие ямы на протяжении двух километров. По всему полотну начались волны, скоро появятся такие же рытвины», — говорится в посте. Как сообщил URA.RU сам Леонтьев, с асфальтом все было хорошо до этого мая, пока в село Шастово Варгашинского района не начали возить щебень через села Белозерки. Участок дороги, представленный на снимках, проходит до Новодостоваловского сельсовета. Глава Белозерского района Александр Завьялов сообщил URA.RU, что завтра пройдет обследование дороги и будет составлен дефектный акт, в котором зафиксируют все повреждения. По словам Завьялова, в рамках договора по гарантии дорогу должен починить подрядчик АО «Введенское ДРСУ „Автодорстрой“». До этого URA.RU писало о том, как живет вымирающая курганская деревня в Белозерском районе с «золотой дорогой» за 140 млн рублей. Ее продолжением является участок дороги до Новодостовалово, на который сейчас жалуются жители района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...