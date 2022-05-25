В Тюменской области погиб работник «дочки» «Роснефти»

26 мая 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Сотрудника убило током во время ремонта оборудования (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Электромонтера ООО «РН-Уватнефтегаз» (100% предприятия принадлежит «Роснефти») убило током на территории электростанции в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отдела Государственной инспекции труда. «На электростанции „Тегусская“ ООО „РН-Уватнефтегаз“ в Тюменской области произошел несчастный случай с электромонтером. Двое сотрудников зашли в электроустановку для выполнения ремонта. Затем произошло аварийное отключение. Один из электромонтеров выбежал с криком, что напарник попал под напряжение. По итогу мужчина скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе трудовой инспекции региона. Мужчина умер не сразу: когда его достали из установки он еще был в сознании. На место вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные действия, и отправили пострадавшего в здравпункт. Уже в нем была зафиксирована смерть сотрудника. По итогам расследования было установлено, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности. По закону, за подобные нарушения полагается штраф — от 50 до 80 тысяч рублей. «Кроме того, материалы направлены в прокуратуру. Уже там будет решен вопрос о привлечении должностных лиц компании к уголовной ответственности», — рассказал URA.RU врио руководителя Госинспекции труда в Тюменской области Владимир Ташлыков. Ранее агентство писало о других смертельных случаях на объектах «РН-Уватнефтегаз». Так, на Северо-Тямкинском месторождении мужчину убило колесом от КАМАЗа, а на Усть-Тегусском месторождении при опрокидывании крана погиб машинист.

Электромонтера ООО «РН-Уватнефтегаз» (100% предприятия принадлежит «Роснефти») убило током на территории электростанции в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отдела Государственной инспекции труда. «На электростанции „Тегусская“ ООО „РН-Уватнефтегаз“ в Тюменской области произошел несчастный случай с электромонтером. Двое сотрудников зашли в электроустановку для выполнения ремонта. Затем произошло аварийное отключение. Один из электромонтеров выбежал с криком, что напарник попал под напряжение. По итогу мужчина скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе трудовой инспекции региона. Мужчина умер не сразу: когда его достали из установки он еще был в сознании. На место вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные действия, и отправили пострадавшего в здравпункт. Уже в нем была зафиксирована смерть сотрудника. По итогам расследования было установлено, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности. По закону, за подобные нарушения полагается штраф — от 50 до 80 тысяч рублей. «Кроме того, материалы направлены в прокуратуру. Уже там будет решен вопрос о привлечении должностных лиц компании к уголовной ответственности», — рассказал URA.RU врио руководителя Госинспекции труда в Тюменской области Владимир Ташлыков. Ранее агентство писало о других смертельных случаях на объектах «РН-Уватнефтегаз». Так, на Северо-Тямкинском месторождении мужчину убило колесом от КАМАЗа, а на Усть-Тегусском месторождении при опрокидывании крана погиб машинист.