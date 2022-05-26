Путин предупредил Запад о наказании за «воровство чужих активов»

26 мая 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает, что пренебрежение интересами других стран приведет к экономическим потрясениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин предупредил Запад о том, что воровство чужих активов до добра не доведет. Такое заявление он сделал в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме, онлайн-трансляция велась в telegram-канале Кремля. «Нарушение правил и норм в сфере международной торговли и финансов приведет только к проблемам, воровство чужих активов никогда до добра не доводило. Пренебрежение интересами других стран ведет к хаосу, экономическим потрясениям. Запад уверен, что из всех сфер жизни, политической, культурной, спортивной, можно вычеркнуть любого неугодного. Ничего подобного. Добиться этого невозможно», — сказал президент в ходе прямой трансляции. Россия начала проведение специальной операции на Украине 24 февраля. Главной целью спецоперации Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса. Тогда страны Запада заморозили российские активы. Для защиты экономики страны были приняты меры по ограничению движения капитала, запрету продажи ценных бумаг иностранным инвесторам и выводу ими средств из финансовой системы страны. В Евросоюзе при этом заявили о намерении передать замороженные активы Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил Запад о том, что воровство чужих активов до добра не доведет. Такое заявление он сделал в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме, онлайн-трансляция велась в telegram-канале Кремля. «Нарушение правил и норм в сфере международной торговли и финансов приведет только к проблемам, воровство чужих активов никогда до добра не доводило. Пренебрежение интересами других стран ведет к хаосу, экономическим потрясениям. Запад уверен, что из всех сфер жизни, политической, культурной, спортивной, можно вычеркнуть любого неугодного. Ничего подобного. Добиться этого невозможно», — сказал президент в ходе прямой трансляции. Россия начала проведение специальной операции на Украине 24 февраля. Главной целью спецоперации Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса. Тогда страны Запада заморозили российские активы. Для защиты экономики страны были приняты меры по ограничению движения капитала, запрету продажи ценных бумаг иностранным инвесторам и выводу ими средств из финансовой системы страны. В Евросоюзе при этом заявили о намерении передать замороженные активы Украине.