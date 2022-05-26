В Пермском крае ликвидировали деревни XVIII века

В деревнях никто не живет и не прописан Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С карты Пермского края стерли шесть деревень в Юсьвинском округе, две из которых были основаны в конце XVIII века. Такое решение было принято 26 мая на заседании законодательного собрания, видеотрансляция которого проходила на сайте парламента.

«Упразднить как фактически прекратившие существование», — говорится в законопроекте, который поддержали депутаты. Речь идет о деревнях Карасово, Степаново, Ключи, Верх-Ядьва, Филиппово, а также поселке Пожовка. Они находятся на расстоянии от 16 до 104 км от Юсьвы. Здесь нет зарегистрированных жителей и объектов капстроительства, земельных участков в собственности.

Деревня Карасово была основана в 1782 году, о Степаново и Верх-Ядьве известно с 1795 года. А поселок Пожовка был образован в 1930-е годы для спецпереселенцев. По данным из открытых источников, здесь был лесопункт, клуб, ФАП, школа, детский сад, магазин и даже пекарня. В 80-е здесь закрыли восьмилетнюю школу, а в нулевые — начальную школу, медпункт и пекарню.

Ранее URA.RU сообщало в Березниках упразднили деревни с жилыми домами. А в Октябрьском округе упраздняют девять деревень, в некоторых из которых живут люди.