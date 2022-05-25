Тюменские власти продлили запрет на посещение лесов 26 мая 2022 в 17:19 Размер текста - 17 + Штрафы за нарушения могут достигать 400 тысяч Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России В Тюменской области до 16 июня продлен запрет на посещение лесов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале. «Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 16 июня. Губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление», — говорится в сообщении. Информационный центр уточняет, что в этот запрет входят разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, организация пожароопасных работ, а также запрет на использование пиротехники. Усиливается патрулирование лесов, для чего будут использованы беспилотники и квадрокоптеры. Ранее URA.RU сообщало, что с 15 апреля в Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. Штрафы за нарушения могут достигать 400 тысяч рублей. В Тюменской области до 16 июня продлен запрет на посещение лесов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале. «Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 16 июня. Губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление», — говорится в сообщении. Информационный центр уточняет, что в этот запрет входят разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, организация пожароопасных работ, а также запрет на использование пиротехники. Усиливается патрулирование лесов, для чего будут использованы беспилотники и квадрокоптеры. Ранее URA.RU сообщало, что с 15 апреля в Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. Штрафы за нарушения могут достигать 400 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям