«Москва 24»: McDonald’s под новым брендом откроется в РФ летом

26 мая 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

В McDonald’s планируют сохранить привычное меню Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Рестораны сети быстрого питания McDonald’s могут открыться в России под новым брендом в июне. Об этом сообщает издание «Москва 24» со ссылкой на источник. «Рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве 12 июня», — пишет «Москва 24». Сеть объявила об уходе из России 16 мая. Ранее «Дни.ру» со ссылкой на источник писали, что McDonald’s вернется под новым брендом в июне. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ресторанах останется привычное меню и коллектив сотрудников, передает «Общественное телевидение России». McDonald’s в мае объявил о своем уходе с российского рынка. Бизнес продадут бизнесмену Александру Говору — владельцу компании «ГиД», управляющей 25 ресторанами сети в городах Сибири. СМИ сообщали, что название сменится на Mс. Компании начали уходить с рынка России после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, эту нишу займут российские компании.

Рестораны сети быстрого питания McDonald’s могут открыться в России под новым брендом в июне. Об этом сообщает издание «Москва 24» со ссылкой на источник. «Рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве 12 июня», — пишет «Москва 24». Сеть объявила об уходе из России 16 мая. Ранее «Дни.ру» со ссылкой на источник писали, что McDonald’s вернется под новым брендом в июне. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ресторанах останется привычное меню и коллектив сотрудников, передает «Общественное телевидение России». McDonald’s в мае объявил о своем уходе с российского рынка. Бизнес продадут бизнесмену Александру Говору — владельцу компании «ГиД», управляющей 25 ресторанами сети в городах Сибири. СМИ сообщали, что название сменится на Mс. Компании начали уходить с рынка России после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, эту нишу займут российские компании.