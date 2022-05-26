«Москва 24»: McDonald’s под новым брендом откроется в РФ летом

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Макдональдс. Екатеринбург , макдональдс, макдональдс екатеринбург
В McDonald’s планируют сохранить привычное меню Фото:

Рестораны сети быстрого питания McDonald’s могут открыться в России под новым брендом в июне. Об этом сообщает издание «Москва 24» со ссылкой на источник.

«Рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве 12 июня», — пишет «Москва 24». Сеть объявила об уходе из России 16 мая.

Ранее «Дни.ру» со ссылкой на источник писали, что McDonald’s вернется под новым брендом в июне. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ресторанах останется привычное меню и коллектив сотрудников, передает «Общественное телевидение России». McDonald’s в мае объявил о своем уходе с российского рынка. Бизнес продадут бизнесмену Александру Говору — владельцу компании «ГиД», управляющей 25 ресторанами сети в городах Сибири. СМИ сообщали, что название сменится на Mс. Компании начали уходить с рынка России после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, эту нишу займут российские компании.

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Рестораны сети быстрого питания McDonald’s могут открыться в России под новым брендом в июне. Об этом сообщает издание «Москва 24» со ссылкой на источник. «Рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве 12 июня», — пишет «Москва 24». Сеть объявила об уходе из России 16 мая. Ранее «Дни.ру» со ссылкой на источник писали, что McDonald’s вернется под новым брендом в июне. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ресторанах останется привычное меню и коллектив сотрудников, передает «Общественное телевидение России». McDonald’s в мае объявил о своем уходе с российского рынка. Бизнес продадут бизнесмену Александру Говору — владельцу компании «ГиД», управляющей 25 ресторанами сети в городах Сибири. СМИ сообщали, что название сменится на Mс. Компании начали уходить с рынка России после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, эту нишу займут российские компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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