Путин заявил, что Россия займет ниши ушедших из страны компаний

26 мая 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что уход иностранный компаний ничего не поменяет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские компании займут ниши ушедших предприятий, отечественное производство уже «подросло». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Евразийском экономическом форуме. «Иногда посмотришь на тех, кто уходит — может быть и слава Богу. Мы займем их ниши. Наше производство подросло уже и оно благополучно сядет на почву, подготовленную нашими партнерами. Ничего не изменится. А те кто люкс завезет — ну подороже, но те, кто ездил на 600-х мерседесах, так и будут ездить», — высказался Путин, трансляция велась в telegram-канале Кремля. Некоторые зарубежные компании ушли с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Часть из них решили вернуться спустя несколько месяцев, для этого им пришлось сменить названия, пишет «Ридус». Ушедшие компании могут продать свою долю или вернуться в Россию, заявлял вице-премьер Александр Новак. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s уже решила продать свой бизнес российскому предпринимателю Александру Говору. СМИ сообщили, что название сменится на Mc. Москва может запустить производство автомобилей на бывшем заводе «Рено», решившем уйти из РФ, цитирует «Дни.ру» заявление мэра столицы Сергея Собянина.

Российские компании займут ниши ушедших предприятий, отечественное производство уже «подросло». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Евразийском экономическом форуме. «Иногда посмотришь на тех, кто уходит — может быть и слава Богу. Мы займем их ниши. Наше производство подросло уже и оно благополучно сядет на почву, подготовленную нашими партнерами. Ничего не изменится. А те кто люкс завезет — ну подороже, но те, кто ездил на 600-х мерседесах, так и будут ездить», — высказался Путин, трансляция велась в telegram-канале Кремля. Некоторые зарубежные компании ушли с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Часть из них решили вернуться спустя несколько месяцев, для этого им пришлось сменить названия, пишет «Ридус». Ушедшие компании могут продать свою долю или вернуться в Россию, заявлял вице-премьер Александр Новак. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s уже решила продать свой бизнес российскому предпринимателю Александру Говору. СМИ сообщили, что название сменится на Mc. Москва может запустить производство автомобилей на бывшем заводе «Рено», решившем уйти из РФ, цитирует «Дни.ру» заявление мэра столицы Сергея Собянина.