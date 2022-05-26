Школьники и студенты Перми смогут ездить в электричках за полцены

Пермские власти намерены предоставить 50%-е скидки на проезд в пригородном электротранспорте для школьников и студентов. Такой законопроект внес в заксобрание 26 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщает пресс-служба краевого парламента.
«В краевой парламент внесен законопроект о скидках на проезд для школьников и студентов. Согласно документу, скидку в 50% будут предоставлять при разовых поездках на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в период с 1 сентября по 15 июня», — говорит пресс-служба.
Сейчас скидки действуют только при покупке двухнедельного документа, отмечено в пояснительной записке к законопроекту (размещена на официальном портале ЗС). Однако из-за коронавируса и «комбинированного обучения» эта льгота у студентов не востребована. Власти рассчитывают, что в результате введения скидки в следующем году пассажиропоток в пермских электричках вырастет на 408 тысяч человек. Бюджету края эта льгота обойдется в 21 млн рублей в год. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми запустили «наземное метро».
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Пермские власти намерены предоставить 50%-е скидки на проезд в пригородном электротранспорте для школьников и студентов. Такой законопроект внес в заксобрание 26 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщает пресс-служба краевого парламента. «В краевой парламент внесен законопроект о скидках на проезд для школьников и студентов. Согласно документу, скидку в 50% будут предоставлять при разовых поездках на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в период с 1 сентября по 15 июня», — говорит пресс-служба. Сейчас скидки действуют только при покупке двухнедельного документа, отмечено в пояснительной записке к законопроекту (размещена на официальном портале ЗС). Однако из-за коронавируса и «комбинированного обучения» эта льгота у студентов не востребована. Власти рассчитывают, что в результате введения скидки в следующем году пассажиропоток в пермских электричках вырастет на 408 тысяч человек. Бюджету края эта льгота обойдется в 21 млн рублей в год. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми запустили «наземное метро».