Алименты с хоккеиста взыскала дочь владельца челябинского курорта

У хоккеиста Никиты Нестерова происходит раздел имущества с Екатериной Сиротиной (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Хоккеистом, с которого челябинские приставы взыскали в качестве алиментов 4 млн рублей, оказался защитник клуба ЦСКА Никита Нестеров. Деньги получит его бывшая супруга Екатерина Сиротина, дочь владельца горнолыжного курорта «Солнечная долина» и отеля «Золотой пляж» Олега Сиротина.

«Катюша с Никитой разводятся, Жалко конечно, но дело житейское. Сейчас идет судебный процесс по разделу имущества и суды по алиментам», — сообщил URA.RU Сиротин.

В службе судебных приставов пояснили, что после развода супруга хоккеиста так и не дождалась добровольной выплаты алиментов. На момент возбуждения исполнительного производства задолженность составляла около 2 млн рублей. С учетом текущих периодических платежей эта сумма превысила 4 млн рублей.

Никита Нестеров и Екатерина Сиротина поженились в июне 2015 года. Бракосочетание прошло в Миассе. Причина развода не называется.

Никита Нестеров родился в Челябинске и был воспитанником «Трактора». Сейчас ему 29 лет и в 2018 году в составе российской сборной он стал олимпийским чемпионом в Пхенчхана. В настоящий момент хоккеист является защитником клуба ЦСКА.