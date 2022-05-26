Путин: РФ готова помочь в борьбе с продовольственным кризисом. «Если снимут санкции»

26 мая 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Россия готова экспортировать зерно и удобрения Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия готова помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом, в том числе за счет экспорта зерна и удобрений. Однако есть одно условие — если со страны снимут политически мотивированные санкции. Об этом в телефонном разговоре с председателем совета министров Италии Марио Драги заявил президент РФ Владимир Путин. «Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса … при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. По его мнению, сложности возникли из-за сбоя производственных и логистических цепочек. Ситуацию усугубили антироссийские санкции, введенные США и Евросоюзом. Он пообещал также, что Россия готова бесперебойно поставлять в Италию природный газ. Ранее власти республики разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа. Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны, уточняют в Кремле. Путин также рассказал Драги о налаживании мирной жизни в освобожденных городах Донбасса и о том, как обеспечивается безопасность гражданских судов в Азовском и Черном морях. Стороны обсудили переговоры между Украиной и Россией, которые были заморожены Киевом.

Россия готова помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом, в том числе за счет экспорта зерна и удобрений. Однако есть одно условие — если со страны снимут политически мотивированные санкции. Об этом в телефонном разговоре с председателем совета министров Италии Марио Драги заявил президент РФ Владимир Путин. «Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса … при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. По его мнению, сложности возникли из-за сбоя производственных и логистических цепочек. Ситуацию усугубили антироссийские санкции, введенные США и Евросоюзом. Он пообещал также, что Россия готова бесперебойно поставлять в Италию природный газ. Ранее власти республики разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа. Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны, уточняют в Кремле. Путин также рассказал Драги о налаживании мирной жизни в освобожденных городах Донбасса и о том, как обеспечивается безопасность гражданских судов в Азовском и Черном морях. Стороны обсудили переговоры между Украиной и Россией, которые были заморожены Киевом.