Путин: РФ готова помочь в борьбе с продовольственным кризисом. «Если снимут санкции»

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, заготовка корма, зерно
Россия готова экспортировать зерно и удобрения Фото:
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Россия готова помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом, в том числе за счет экспорта зерна и удобрений. Однако есть одно условие — если со страны снимут политически мотивированные санкции. Об этом в телефонном разговоре с председателем совета министров Италии Марио Драги заявил президент РФ Владимир Путин.

«Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса … при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. По его мнению, сложности возникли из-за сбоя производственных и логистических цепочек. Ситуацию усугубили антироссийские санкции, введенные США и Евросоюзом. Он пообещал также, что Россия готова бесперебойно поставлять в Италию природный газ. Ранее власти республики разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа.

Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны, уточняют в Кремле. Путин также рассказал Драги о налаживании мирной жизни в освобожденных городах Донбасса и о том, как обеспечивается безопасность гражданских судов в Азовском и Черном морях. Стороны обсудили переговоры между Украиной и Россией, которые были заморожены Киевом.

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Россия готова помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом, в том числе за счет экспорта зерна и удобрений. Однако есть одно условие — если со страны снимут политически мотивированные санкции. Об этом в телефонном разговоре с председателем совета министров Италии Марио Драги заявил президент РФ Владимир Путин. «Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса … при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. По его мнению, сложности возникли из-за сбоя производственных и логистических цепочек. Ситуацию усугубили антироссийские санкции, введенные США и Евросоюзом. Он пообещал также, что Россия готова бесперебойно поставлять в Италию природный газ. Ранее власти республики разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа. Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны, уточняют в Кремле. Путин также рассказал Драги о налаживании мирной жизни в освобожденных городах Донбасса и о том, как обеспечивается безопасность гражданских судов в Азовском и Черном морях. Стороны обсудили переговоры между Украиной и Россией, которые были заморожены Киевом.
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