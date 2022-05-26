У здания мэрии Екатеринбурга посадили новые ели. Фото

26 мая 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Ели, привезенные в столицу Урала, высадят не только у мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле здания администрации Екатеринбурга на площади 1905 года на замену срубленным голубым елочкам, посадили новые ели. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Все посадочные работы закончены. Возле здания мэрии теперь стоят новые, красивые ели», — рассказал журналист. Правда, не все привезенные деревья будут посажены возле мэрии, сообщила председатель комитета благоустройства Благодаткова Тамара. «Три резервные елочки будут высажены в других местах. Две — в историческом сквере, одна — в парке 22-го партсъезда», — рассказала Благодаткова. Ели в сквере будут посажены 27 мая, а елочку в парке высадят позже из-за зазеленевших многолетников. Легендарные деревья срубили ночью 24 мая. О том, что деревья спилят, стало известно в марте 2022 года. Чиновники объяснили решение тем, что елочки изъедены жуками и утратили декоративность. В зимний сезон 2021-2022 их украсили гирляндами. Горожанам такая задумка понравилась. Но специалистам стало понятно, что для старых покосившихся деревьев это очень серьезное испытание. Инициатива главы Екатеринбурга Алексея Орлова была реализована благодаря участию соучредителя Фонда святой Екатерины — Андрея Симановского. Также Алексей Орлов предложил сделать сувениры к 300-летию столицы Урала из спиленных елей.

Возле здания администрации Екатеринбурга на площади 1905 года на замену срубленным голубым елочкам, посадили новые ели. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Все посадочные работы закончены. Возле здания мэрии теперь стоят новые, красивые ели», — рассказал журналист. Правда, не все привезенные деревья будут посажены возле мэрии, сообщила председатель комитета благоустройства Благодаткова Тамара. «Три резервные елочки будут высажены в других местах. Две — в историческом сквере, одна — в парке 22-го партсъезда», — рассказала Благодаткова. Ели в сквере будут посажены 27 мая, а елочку в парке высадят позже из-за зазеленевших многолетников. Легендарные деревья срубили ночью 24 мая. О том, что деревья спилят, стало известно в марте 2022 года. Чиновники объяснили решение тем, что елочки изъедены жуками и утратили декоративность. В зимний сезон 2021-2022 их украсили гирляндами. Горожанам такая задумка понравилась. Но специалистам стало понятно, что для старых покосившихся деревьев это очень серьезное испытание. Инициатива главы Екатеринбурга Алексея Орлова была реализована благодаря участию соучредителя Фонда святой Екатерины — Андрея Симановского. Также Алексей Орлов предложил сделать сувениры к 300-летию столицы Урала из спиленных елей.