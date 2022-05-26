Правительство выделит миллиард на закупку госсимволов для школ РФ

27 мая 2022 в 07:10 Размер текста - 17 +

Кабмин выделит почти 1 млрд рублей на закупку в школы госсимволов РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство России выделит регионам около 1 миллиарда рублей на закупку в школы государственных символов. Такое решение принято в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». «Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 году из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по приобретению товаров (работ, услуг) в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн рублей», — говорится в проекте распоряжения кабмина, который есть в распоряжении ТАСС. К символам России относятся флаг, герб и гимн страны, напомнили в агентстве. Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 132 млн рублей на развитие спорта в Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

Правительство России выделит регионам около 1 миллиарда рублей на закупку в школы государственных символов. Такое решение принято в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». «Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 году из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по приобретению товаров (работ, услуг) в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн рублей», — говорится в проекте распоряжения кабмина, который есть в распоряжении ТАСС. К символам России относятся флаг, герб и гимн страны, напомнили в агентстве. Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 132 млн рублей на развитие спорта в Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.