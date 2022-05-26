26 мая 2022

Правительство выделит миллиард на закупку госсимволов для школ РФ

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Судебное заседание Арбитражного суда Свердловской области по иску Екатеринбургской епархии о признании прав собственности на объекты Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией матери «Спорительница хлебов». Екатеринбург, россия, судебное заседание, герб россии, суд, герб рф, российская федерация
Кабмин выделит почти 1 млрд рублей на закупку в школы госсимволов РФ Фото:

Правительство России выделит регионам около 1 миллиарда рублей на закупку в школы государственных символов. Такое решение принято в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России».

«Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 году из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по приобретению товаров (работ, услуг) в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн рублей», — говорится в проекте распоряжения кабмина, который есть в распоряжении ТАСС. К символам России относятся флаг, герб и гимн страны, напомнили в агентстве.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 132 млн рублей на развитие спорта в Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

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Правительство России выделит регионам около 1 миллиарда рублей на закупку в школы государственных символов. Такое решение принято в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». «Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 году из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по приобретению товаров (работ, услуг) в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн рублей», — говорится в проекте распоряжения кабмина, который есть в распоряжении ТАСС. К символам России относятся флаг, герб и гимн страны, напомнили в агентстве. Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 132 млн рублей на развитие спорта в Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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