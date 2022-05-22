Мишустин выделил дополнительные миллионы на тюменский спорт

23 мая 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денег Тюменской области на развитие спортивной инфраструктуры Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал о распоряжение о выделении 132 млн рублей на развитие спорта в Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Тюменская область получит 132 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры в 2022—2024 годах. На создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок в России было выделено 9 млрд рублей в начале 2022 года. Правительство приняло решение направить еще более 3 млрд рублей», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Как сообщает официальный сайт правительства РФ, с помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. «Созданию условий для здорового образа жизни наших граждан правительство уделяет серьезное внимание. По поручению президента во всех регионах страны строится разнообразная спортивная инфраструктура в шаговой доступности для различных видов занятий — от любительских тренировок до выполнения нормативов ГТО», — приводит слова Мишустина сайт правительства России.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал о распоряжение о выделении 132 млн рублей на развитие спорта в Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Тюменская область получит 132 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры в 2022—2024 годах. На создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок в России было выделено 9 млрд рублей в начале 2022 года. Правительство приняло решение направить еще более 3 млрд рублей», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Как сообщает официальный сайт правительства РФ, с помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. «Созданию условий для здорового образа жизни наших граждан правительство уделяет серьезное внимание. По поручению президента во всех регионах страны строится разнообразная спортивная инфраструктура в шаговой доступности для различных видов занятий — от любительских тренировок до выполнения нормативов ГТО», — приводит слова Мишустина сайт правительства России.