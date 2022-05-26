AP: ЕС хочет предложить россиянам откупиться от санкций

27 мая 2022 в 07:42 Размер текста - 17 +

Российским олигархам предложат оплатить восстановление Украины, пишет Associated Press Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз хочет дать российским бизнесменами возможность откупиться от санкций. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на свои источники. «Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России „откупаться“ от санкций и затем — использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины. Заместитель министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею еще на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе», — пишет Associated Press. Санкции в отношении российских бизнесменов были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По информации немецких СМИ, Евросоюз хочет передать отобранные у олигархов деньги Украине. На данный момент ЕС заморозил более 10 млрд.

Евросоюз хочет дать российским бизнесменами возможность откупиться от санкций. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на свои источники. «Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России „откупаться“ от санкций и затем — использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины. Заместитель министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею еще на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе», — пишет Associated Press. Санкции в отношении российских бизнесменов были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По информации немецких СМИ, Евросоюз хочет передать отобранные у олигархов деньги Украине. На данный момент ЕС заморозил более 10 млрд.