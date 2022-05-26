26 мая 2022

AP: ЕС хочет предложить россиянам откупиться от санкций

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Российским олигархам предложат оплатить восстановление Украины, пишет Associated Press Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз хочет дать российским бизнесменами возможность откупиться от санкций. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

«Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России „откупаться“ от санкций и затем — использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины. Заместитель министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею еще на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе», — пишет Associated Press.

Санкции в отношении российских бизнесменов были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По информации немецких СМИ, Евросоюз хочет передать отобранные у олигархов деньги Украине. На данный момент ЕС заморозил более 10 млрд.

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Евросоюз хочет дать российским бизнесменами возможность откупиться от санкций. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на свои источники. «Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России „откупаться“ от санкций и затем — использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины. Заместитель министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею еще на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе», — пишет Associated Press. Санкции в отношении российских бизнесменов были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По информации немецких СМИ, Евросоюз хочет передать отобранные у олигархов деньги Украине. На данный момент ЕС заморозил более 10 млрд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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