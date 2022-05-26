Тюменские судьи отчитались о доходах. Один из них без автомобиля, но с моторной лодкой

27 мая 2022 в 08:23 Размер текста - 17 +

Тюменские судьи опубликовали данные о своих доходах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Судьи Арбитражного суда Тюменской области опубликовали данные о своих доходах за 2021 год. Кто-то купил премиальный автомобиль, а кто-то продал свою недвижимость. «Больше всех среди судей тюменского Арбитража заработала Лариса Вебер. Ее доход вырос более чем в 6 раз: в 2021 году она заработала 20 млн рублей. При этом судья лишилась квартиры площадью 45 м². Вебер имеет автомобиль BMW X6, земельный участок и дом 243 м2», — сообщает издание «РБК Тюмень». Исполняющая обязанности председателя арбитражного суда Ольга Скачкова заработала 2,89 млн рублей. Она владеет двумя квартирами, каждая площадью 34,7 м². Юлия Шанурина поменяла свой автомобиль Subaru на Mercedes и заработала 3,43 млн рублей. Это на миллион больше, чем она задекларировала в прошлый раз. Вера Власова лишилась автомобиля Ford Focus, а ее муж — Lexus RX 350. Теперь у них официально осталась только моторная лодка. Евгений Халявин заработал 2,27 млн рублей, что почти в два раза меньше относительно его дохода в 2020 году. Супруга судьи задекларировала доход в 3,3 млн рублей, продав при этом квартиру площадью 46,3 м². Олег Минеев заработал в 2021 году меньше своей жены. Супруга судьи задекларировала 6,68 млн рублей, что в 1,7 раз больше дохода ее мужа. При этом она продала квартиру с площадью 80,4 м² и купила нежилое помещение 313 м². Ранее URA.RU сообщало, что судья и председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько написал заявление о прекращении судейских полномочий. Он работал в этой должности последние шесть лет.

Судьи Арбитражного суда Тюменской области опубликовали данные о своих доходах за 2021 год. Кто-то купил премиальный автомобиль, а кто-то продал свою недвижимость. «Больше всех среди судей тюменского Арбитража заработала Лариса Вебер. Ее доход вырос более чем в 6 раз: в 2021 году она заработала 20 млн рублей. При этом судья лишилась квартиры площадью 45 м². Вебер имеет автомобиль BMW X6, земельный участок и дом 243 м2», — сообщает издание «РБК Тюмень». Исполняющая обязанности председателя арбитражного суда Ольга Скачкова заработала 2,89 млн рублей. Она владеет двумя квартирами, каждая площадью 34,7 м². Юлия Шанурина поменяла свой автомобиль Subaru на Mercedes и заработала 3,43 млн рублей. Это на миллион больше, чем она задекларировала в прошлый раз. Вера Власова лишилась автомобиля Ford Focus, а ее муж — Lexus RX 350. Теперь у них официально осталась только моторная лодка. Евгений Халявин заработал 2,27 млн рублей, что почти в два раза меньше относительно его дохода в 2020 году. Супруга судьи задекларировала доход в 3,3 млн рублей, продав при этом квартиру площадью 46,3 м². Олег Минеев заработал в 2021 году меньше своей жены. Супруга судьи задекларировала 6,68 млн рублей, что в 1,7 раз больше дохода ее мужа. При этом она продала квартиру с площадью 80,4 м² и купила нежилое помещение 313 м². Ранее URA.RU сообщало, что судья и председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько написал заявление о прекращении судейских полномочий. Он работал в этой должности последние шесть лет.