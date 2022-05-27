Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как изменится McDonald’s после продажи и ребрендинга. Компания будет готова открыть все свои точки в середине июня, сообщил он в интервью РБК.
«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. Все сырье и так было отечественным, замену пришлось искать совсем точечно. Все, что нужно, уже нашли», — рассказал Андрей Воробьев.
После ребрендинга компания хоть и изменит названия позиций, но сохранит 95% ассортимента. Весь персонал останется и выйдет на работу. Губернатор Подмосковья рассказал, что проблем с продукцией не будет: все либо производится в области, либо привозится компаниями, которые там зарегистрированы.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как изменится McDonald’s после продажи и ребрендинга. Компания будет готова открыть все свои точки в середине июня, сообщил он в интервью РБК. «Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. Все сырье и так было отечественным, замену пришлось искать совсем точечно. Все, что нужно, уже нашли», — рассказал Андрей Воробьев. После ребрендинга компания хоть и изменит названия позиций, но сохранит 95% ассортимента. Весь персонал останется и выйдет на работу. Губернатор Подмосковья рассказал, что проблем с продукцией не будет: все либо производится в области, либо привозится компаниями, которые там зарегистрированы. Ранее стало известно, что McDonalds’s решила окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем российских объектов фирмы стал.бывший лицензиат компании Александр Говоров. Позже выяснилось, что McDonalds откроет свои двери для гостей летом, после ребрендинга.