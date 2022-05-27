Губернатор Подмосковья рассказал, как изменится меню McDonald’s

27 мая 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Губернатор Подмосковья рассказал, что почти весь ассортимент сохранится под другим названием Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как изменится McDonald’s после продажи и ребрендинга. Компания будет готова открыть все свои точки в середине июня, сообщил он в интервью РБК. «Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. Все сырье и так было отечественным, замену пришлось искать совсем точечно. Все, что нужно, уже нашли», — рассказал Андрей Воробьев. После ребрендинга компания хоть и изменит названия позиций, но сохранит 95% ассортимента. Весь персонал останется и выйдет на работу. Губернатор Подмосковья рассказал, что проблем с продукцией не будет: все либо производится в области, либо привозится компаниями, которые там зарегистрированы. Ранее стало известно, что McDonalds’s решила окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем российских объектов фирмы стал.бывший лицензиат компании Александр Говоров. Позже выяснилось, что McDonalds откроет свои двери для гостей летом, после ребрендинга.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как изменится McDonald’s после продажи и ребрендинга. Компания будет готова открыть все свои точки в середине июня, сообщил он в интервью РБК. «Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. Все сырье и так было отечественным, замену пришлось искать совсем точечно. Все, что нужно, уже нашли», — рассказал Андрей Воробьев. После ребрендинга компания хоть и изменит названия позиций, но сохранит 95% ассортимента. Весь персонал останется и выйдет на работу. Губернатор Подмосковья рассказал, что проблем с продукцией не будет: все либо производится в области, либо привозится компаниями, которые там зарегистрированы. Ранее стало известно, что McDonalds’s решила окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем российских объектов фирмы стал.бывший лицензиат компании Александр Говоров. Позже выяснилось, что McDonalds откроет свои двери для гостей летом, после ребрендинга.