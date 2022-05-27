Губернатор Подмосковья рассказал, как изменится меню McDonald’s

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Губернатор Подмосковья рассказал, что почти весь ассортимент сохранится под другим названием Фото:
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как изменится McDonald’s после продажи и ребрендинга. Компания будет готова открыть все свои точки в середине июня, сообщил он в интервью РБК.

«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. Все сырье и так было отечественным, замену пришлось искать совсем точечно. Все, что нужно, уже нашли», — рассказал Андрей Воробьев.

После ребрендинга компания хоть и изменит названия позиций, но сохранит 95% ассортимента. Весь персонал останется и выйдет на работу. Губернатор Подмосковья рассказал, что проблем с продукцией не будет: все либо производится в области, либо привозится компаниями, которые там зарегистрированы.

Ранее стало известно, что McDonalds’s решила окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем российских объектов фирмы стал.бывший лицензиат компании Александр Говоров. Позже выяснилось, что McDonalds откроет свои двери для гостей летом, после ребрендинга.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как изменится McDonald’s после продажи и ребрендинга. Компания будет готова открыть все свои точки в середине июня, сообщил он в интервью РБК. «Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. Все сырье и так было отечественным, замену пришлось искать совсем точечно. Все, что нужно, уже нашли», — рассказал Андрей Воробьев. После ребрендинга компания хоть и изменит названия позиций, но сохранит 95% ассортимента. Весь персонал останется и выйдет на работу. Губернатор Подмосковья рассказал, что проблем с продукцией не будет: все либо производится в области, либо привозится компаниями, которые там зарегистрированы. Ранее стало известно, что McDonalds’s решила окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем российских объектов фирмы стал.бывший лицензиат компании Александр Говоров. Позже выяснилось, что McDonalds откроет свои двери для гостей летом, после ребрендинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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