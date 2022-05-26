26 мая 2022

В Мариуполь из Челябинска привезли тонны кормов для животных. Фото

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Отчет Алексея Текслера в Законодательном собрании Челябинской области перед депутатами. Челябинск, даллакян карен
Груз доставил в Мариуполь зоозащитник из Челябинска Карен Даллакян Фото:

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян привез в Мариуполь четыре тонны корма для животных. В социальных сетях зоозащитник поблагодарил всех, кто участвовал в отправке и доставке груза.

«Четыре тонны кормов для собак, кошек и зверей зоопарка доставлены до адресатов. Спасибо всем участникам очередной гуманитарной миссии», — написал в своем telegram-аккаунте зоозащитник.

Это уже второй визит Даллакяна в Мариуполь. Ранее зоозащитник доставил зверям медикаменты и корм, тем самым помог зоопаркам на освобожденных территориях. Сбором и доставкой груза занималась организация Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области.

Даллакян поблагодарил всех участников гуманитарной миссии
Фото:
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Челябинский зоозащитник Карен Даллакян привез в Мариуполь четыре тонны корма для животных. В социальных сетях зоозащитник поблагодарил всех, кто участвовал в отправке и доставке груза. «Четыре тонны кормов для собак, кошек и зверей зоопарка доставлены до адресатов. Спасибо всем участникам очередной гуманитарной миссии», — написал в своем telegram-аккаунте зоозащитник. Это уже второй визит Даллакяна в Мариуполь. Ранее зоозащитник доставил зверям медикаменты и корм, тем самым помог зоопаркам на освобожденных территориях. Сбором и доставкой груза занималась организация Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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