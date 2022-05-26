Груз доставил в Мариуполь зоозащитник из Челябинска Карен Даллакян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян привез в Мариуполь четыре тонны корма для животных. В социальных сетях зоозащитник поблагодарил всех, кто участвовал в отправке и доставке груза.

«Четыре тонны кормов для собак, кошек и зверей зоопарка доставлены до адресатов. Спасибо всем участникам очередной гуманитарной миссии», — написал в своем telegram-аккаунте зоозащитник.

Это уже второй визит Даллакяна в Мариуполь. Ранее зоозащитник доставил зверям медикаменты и корм, тем самым помог зоопаркам на освобожденных территориях. Сбором и доставкой груза занималась организация Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области.