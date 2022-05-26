26 мая 2022

Моор анонсировал новую меру поддержки для молодых бизнесменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские предприниматели от 14 до 25 лет смогут получить до 500 тыс. рублей Фото:

Тюменские предприниматели от 14 до 25 лет смогут получить до 500 тыс. рублей из бюджета региона на развитие бизнеса. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Уже в июле мы начнем выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей», — анонсировал глава региона новую форму поддержки. При этом предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта.

Ранее Моор заявлял о поддержке промышленности региона. По его словам, правительство будет выдавать кредиты на новые промышленные объекты по ставке 8,5%, а кредиты для пополнения оборотных средств для системообразующих предприятий области под 11%. На эти цели предусмотрено 700 млн рублей.

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Тюменские предприниматели от 14 до 25 лет смогут получить до 500 тыс. рублей из бюджета региона на развитие бизнеса. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Уже в июле мы начнем выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей», — анонсировал глава региона новую форму поддержки. При этом предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта. Ранее Моор заявлял о поддержке промышленности региона. По его словам, правительство будет выдавать кредиты на новые промышленные объекты по ставке 8,5%, а кредиты для пополнения оборотных средств для системообразующих предприятий области под 11%. На эти цели предусмотрено 700 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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