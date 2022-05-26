Моор анонсировал новую меру поддержки для молодых бизнесменов

Тюменские предприниматели от 14 до 25 лет смогут получить до 500 тыс. рублей
Тюменские предприниматели от 14 до 25 лет смогут получить до 500 тыс. рублей из бюджета региона на развитие бизнеса. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.
«Уже в июле мы начнем выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей», — анонсировал глава региона новую форму поддержки. При этом предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта.
Ранее Моор заявлял о поддержке промышленности региона. По его словам, правительство будет выдавать кредиты на новые промышленные объекты по ставке 8,5%, а кредиты для пополнения оборотных средств для системообразующих предприятий области под 11%. На эти цели предусмотрено 700 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событийПодписаться