Моор анонсировал новую меру поддержки для молодых бизнесменов

27 мая 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Тюменские предприниматели от 14 до 25 лет смогут получить до 500 тыс. рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Тюменские предприниматели от 14 до 25 лет смогут получить до 500 тыс. рублей из бюджета региона на развитие бизнеса. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Уже в июле мы начнем выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей», — анонсировал глава региона новую форму поддержки. При этом предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта. Ранее Моор заявлял о поддержке промышленности региона. По его словам, правительство будет выдавать кредиты на новые промышленные объекты по ставке 8,5%, а кредиты для пополнения оборотных средств для системообразующих предприятий области под 11%. На эти цели предусмотрено 700 млн рублей.

Тюменские предприниматели от 14 до 25 лет смогут получить до 500 тыс. рублей из бюджета региона на развитие бизнеса. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Уже в июле мы начнем выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей», — анонсировал глава региона новую форму поддержки. При этом предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта. Ранее Моор заявлял о поддержке промышленности региона. По его словам, правительство будет выдавать кредиты на новые промышленные объекты по ставке 8,5%, а кредиты для пополнения оборотных средств для системообразующих предприятий области под 11%. На эти цели предусмотрено 700 млн рублей.