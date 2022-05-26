Сам Виктор Рашников стоит в рейтинге Forbes на 12 месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочери основного владельца ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктора Рашникова — Татьяна и Ольга — в 2022 году поднялись с девятого на восьмое место в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров. Соответствующий список опубликовал Forbes.

На каждую из женщин, по подсчетам издания, приходится по 5,75 млрд рублей. Сам Рашников фигурирует в списке Forbes на 12 месте. Как пишет издание, старшая дочь владельца ММК Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж. Позже начала свой бизнес, с 2014 года владеет строительной компанией «Реконструкция». Татьяна живет в Лугано. Там же в Колледже Франклина училась Ольга, она работала на ММК 13 лет, в последние годы директором по финансам московского представительства — до 2017 года.

Ольга владеет 16-комнатным особняком Villa Nellcote в Вильфранш-сюр-Мер на Французской Ривьере и квартирой в Москве площадью 500 кв. метров в престижном ЖК «Гранатный палас», расположенном в районе Патриарших прудов в Гранатном переулке. У нее трое детей. Ольга покинула место в совете директоров компании в марте 2021 года.

В рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров, подготовленном Forbes в 2021 году, Ольга Рашникова и ее старшая сестра Татьяна занимали девятое место в списке. Их доля, по данным издания, составила 6,25 млрд долларов. Самым богатым наследником (21,4 млрд долларов) много лет остается Юсуф Алекперов, сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. На втором месте дочь и сын основателя «Еврохима» и СУЭКа Андрея Мельниченко (по 11,35 млрд долларов), на третьем — наследники совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона (по 11,35 млрд долларов).

Издание распределяет места в рейтинге, поделив состояние миллиардера на всех его признанных детей без учета супружеских доль. По оценкам Forbes, на 29 апреля 2022 года в России насчитывалось 113 миллиардеров с совокупным состоянием 522 млрд долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (340), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,5 млрд долларов.