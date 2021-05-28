Дети уральских миллиардеров вошли в рейтинг Forbes

В список самых богатых наследников попали дети уральских миллиардеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журнал Forbes составил очередной рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. В список попали дети уральских магнатов. Соответствующая информация опубликована на сайте журнала.

«Сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова Джахангир занял третье место. С 2019 он занимает должность директора по трансформации УГМК, его доля в этом году составляет 9,7 млрд долларов», — передает издание. На восьмом месте единственная дочь генерального директора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына Мария, в этом году ей «досталось» 6,2 млрд долларов.

Девятое место в списке заняли дочери владельца «Магнитки» (ММК) Виктора Рашникова Татьяна и Ольга, их доля на 2021 год составляет по 6,25 млрд долларов. На 17 месте в списке Forbes дочери бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева Екатерина и Анна. Старшая дочь живет с мужем между Уругваем, Монако и Лондоном, а младшая учится в Швейцарии. Их доля составляет по 3,35 млрд долларов на каждую.

Ранее стало известно, что владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в 29,1 млрд долларов. Он сместил с верхней позиции председателя правления «ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона, капитал которого составляет 16,2 миллиарда, передает «Дни.ру».