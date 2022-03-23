Дочь Виктора Рашникова покинула совет директоров ММК

Виктор Рашников вывел свой пакет акций ММК с Кипра, а его дочь покинула совет директоров компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ольга Рашникова, дочь основного владельца ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктора Рашникова, покинула совет директоров компании. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ММК.

«ПАО „ММК“ сообщает о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО „ММК“: Марциновича Валерия Ярославовича, Моргана Ральфа Таваколяна и Рашниковой Ольги Викторовны, — в связи с поступившими от них заявлениями. Кворум, предусмотренный Уставом ПАО „ММК“ для проведения заседаний Совета директоров и принятия текущих решений, имеется», — пояснили в пресс-службе компании.

Там также добавили, что полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются. Вопрос формирования его нового состава будет рассматриваться на годовом общем собрании акционеров.

В совет директоров Ольга Рашникова вошла в 2012 году. В рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров, подготовленном Forbes в 2021 году, Ольга Рашникова и ее старшая сестра Татьяна занимали девятое место в списке. Их доля, по данным издания, составила 6,25 млрд долларов.

Сам Рашников попал в четвертый пакет санкций ЕС. Это объяснили тем, что он «является ведущим бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ». На ММК назвали решение Евросоюза необоснованным.

Четвертый пакет санкций ЕС принят вечером 15 марта, в нем указаны 15 россиян и девять компаний. Он включает новый запрет на сделки с российскими госпредприятиями и импорт стальных изделий. Поводом стала спецоперация РФ на Украине. На Западе целями санкций считают ударом по экономике, социальной сфере и благосостоянию каждой российской семьи. По мнению президента Владимира Путина, шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, фактически являются войной, ведущейся экономическими, политическими, информационными средствами.

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