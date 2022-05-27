ЛДПР избрала преемника Жириновского

Леонид Слуцкий возглавил ЛДПР
Члены ЛДПР избрали главу международного комитета Госдумы РФ Леонида Слуцкого на пост председателя партии. Решение было принято на съезде ЛДПР, его объявил депутат партии Ярослав Нилов.
«Леонида Слуцкого избрали новым главой партии ЛДПР», — передает РБК. Решение было принято единогласно.
Предыдущий руководитель партии Владимир Жириновский умер 6 апреля после затяжной болезни. После смерти политика Слуцкий временно занял пост руководителя партии и был избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.
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