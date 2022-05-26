26 мая 2022

Губернатор Моор готов выполнить поручение Путина. Речь о деньгах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, микрокредиты, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, кредитование, микрокредит, денежный перевод
Прожиточный минимум для тюменцев увеличат на 10% Фото:

Власти Тюменской области поднимут прожиточный минимум в регионе до 13 919 рублей, то есть на 1 265 рублей. Соответствующее постановление сейчас проходит экспертизу, документ есть в распоряжении URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин распорядился увеличить ПМ на 10% с 1 июня.

«Установить с 1 июня по 31 декабря 2022 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов): на душу населения 13 919 рублей», — такое постановление правительства в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы, ожидая подписи губернатора Александра Моора.

Сейчас прожиточный минимум в регионе составляет 12 654 рубля. Увеличится ПМ и для отдельных категорий тюменцев:

  • для трудоспособного населения он составит 15 172 рубля (+ 1 379);
  • для пенсионеров — 11 970 рублей (+ 1 088);
  • для детей — 13 723 рубля (+ 1 248).

Прожиточный минимум — это условная цена потребительской корзины, которая должна покрывать основные потребности жителя региона. В нее входят ключевые продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Величина ПМ — это стандарт, опираясь на который рассчитываются размеры пособий и выплат.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил о повышении МРОТ, пособий и выплат с 1 июня. В частности, прожиточный минимум должен увеличиться на 10% и в среднем по стране составить 13 919 рублей.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Власти Тюменской области поднимут прожиточный минимум в регионе до 13 919 рублей, то есть на 1 265 рублей. Соответствующее постановление сейчас проходит экспертизу, документ есть в распоряжении URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин распорядился увеличить ПМ на 10% с 1 июня. «Установить с 1 июня по 31 декабря 2022 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов): на душу населения 13 919 рублей», — такое постановление правительства в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы, ожидая подписи губернатора Александра Моора. Сейчас прожиточный минимум в регионе составляет 12 654 рубля. Увеличится ПМ и для отдельных категорий тюменцев: Прожиточный минимум — это условная цена потребительской корзины, которая должна покрывать основные потребности жителя региона. В нее входят ключевые продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Величина ПМ — это стандарт, опираясь на который рассчитываются размеры пособий и выплат. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил о повышении МРОТ, пособий и выплат с 1 июня. В частности, прожиточный минимум должен увеличиться на 10% и в среднем по стране составить 13 919 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...