Губернатор Моор готов выполнить поручение Путина. Речь о деньгах

27 мая 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Прожиточный минимум для тюменцев увеличат на 10% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Тюменской области поднимут прожиточный минимум в регионе до 13 919 рублей, то есть на 1 265 рублей. Соответствующее постановление сейчас проходит экспертизу, документ есть в распоряжении URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин распорядился увеличить ПМ на 10% с 1 июня. «Установить с 1 июня по 31 декабря 2022 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов): на душу населения 13 919 рублей», — такое постановление правительства в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы, ожидая подписи губернатора Александра Моора. Сейчас прожиточный минимум в регионе составляет 12 654 рубля. Увеличится ПМ и для отдельных категорий тюменцев: для трудоспособного населения он составит 15 172 рубля (+ 1 379);

для пенсионеров — 11 970 рублей (+ 1 088);

для детей — 13 723 рубля (+ 1 248). Прожиточный минимум — это условная цена потребительской корзины, которая должна покрывать основные потребности жителя региона. В нее входят ключевые продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Величина ПМ — это стандарт, опираясь на который рассчитываются размеры пособий и выплат. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил о повышении МРОТ, пособий и выплат с 1 июня. В частности, прожиточный минимум должен увеличиться на 10% и в среднем по стране составить 13 919 рублей.

Власти Тюменской области поднимут прожиточный минимум в регионе до 13 919 рублей, то есть на 1 265 рублей. Соответствующее постановление сейчас проходит экспертизу, документ есть в распоряжении URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин распорядился увеличить ПМ на 10% с 1 июня. «Установить с 1 июня по 31 декабря 2022 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов): на душу населения 13 919 рублей», — такое постановление правительства в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы, ожидая подписи губернатора Александра Моора. Сейчас прожиточный минимум в регионе составляет 12 654 рубля. Увеличится ПМ и для отдельных категорий тюменцев: Прожиточный минимум — это условная цена потребительской корзины, которая должна покрывать основные потребности жителя региона. В нее входят ключевые продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Величина ПМ — это стандарт, опираясь на который рассчитываются размеры пособий и выплат. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил о повышении МРОТ, пособий и выплат с 1 июня. В частности, прожиточный минимум должен увеличиться на 10% и в среднем по стране составить 13 919 рублей.