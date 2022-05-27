В ДНР заявили о взятии Красного Лимана

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, досмотр, кпп, военные, солдаты, украина, проверка, мариуполь, контроль, армия россии, блок пост, народная милиция, комендатура, вс рф
ВС РФ и ДНР взяли Красный Лиман Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ установили контроль над территорией Красного Лимана. Информацию об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 27 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — собщили в telegrm-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Специальную операцию на Украине проводит Россия с 24 февраля. В ходе нее сообщалось, что ВСУ покидают Красный Лиман. Взятие этого города открывает дорогу на Славянск — населенный пункт, в котором в 2014-м начались боевые действия в Донбассе.

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Вооруженные силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ установили контроль над территорией Красного Лимана. Информацию об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. «По состоянию на 27 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — собщили в telegrm-канале штаба территориальной обороны ДНР. Специальную операцию на Украине проводит Россия с 24 февраля. В ходе нее сообщалось, что ВСУ покидают Красный Лиман. Взятие этого города открывает дорогу на Славянск — населенный пункт, в котором в 2014-м начались боевые действия в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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