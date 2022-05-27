В ДНР заявили о взятии Красного Лимана

27 мая 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

ВС РФ и ДНР взяли Красный Лиман Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ установили контроль над территорией Красного Лимана. Информацию об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. «По состоянию на 27 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — собщили в telegrm-канале штаба территориальной обороны ДНР. Специальную операцию на Украине проводит Россия с 24 февраля. В ходе нее сообщалось, что ВСУ покидают Красный Лиман. Взятие этого города открывает дорогу на Славянск — населенный пункт, в котором в 2014-м начались боевые действия в Донбассе.

Вооруженные силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ установили контроль над территорией Красного Лимана. Информацию об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. «По состоянию на 27 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — собщили в telegrm-канале штаба территориальной обороны ДНР. Специальную операцию на Украине проводит Россия с 24 февраля. В ходе нее сообщалось, что ВСУ покидают Красный Лиман. Взятие этого города открывает дорогу на Славянск — населенный пункт, в котором в 2014-м начались боевые действия в Донбассе.