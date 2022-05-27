«Сима-ленд» организовал уборку у стелы «Европа — Азия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волонтеры «Сима-ленда» вместе с экологами и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым провели субботник на территории стелы «Европа — Азия». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. В мероприятии приняли участие 180 волонтеров компании.

«Надо здесь навести порядок. Нам помогают волонтеры, а также компании „Сима-ленд“ и „Умная среда“, которая предоставила лавочки и урны из переработанного пластика. Мы будем развивать этот уголок, здесь появятся объекты туристической инфраструктуры, потому что это одно из знаковых мест Екатеринбурга», — сказал Орлов.

На самом субботнике владелец компании Андрей Симановский пообещал повторить уборку территории на Уктусе. В ходе уборки сотрудники «Сима-ленда» установили восемь скамеек, арт объект «Сердце — музыка ветра», высадили 500 цветков. С территории после уборки вывезли 100 пакетов мусора.

Сотрудники «Сима-ленда» систематически проводят уборку на территории всего Екатеринбурга, облагораживая многие социально значимые участки. В прошлом году сотрудники компании вывезли 870 мешков по 240 литров, наполненных травой, мусором и ветками. Позднее к сотрудникам-волонтерам «Сима-ленда» присоединились работники свердловского дивизиона РЖД, представители одного из предприятий УГМК — СУМЗа, а также сотрудники «Сбера».

Фото: организаторы субботника

Фото: организаторы субботника

Фото: организаторы субботника