26 мая 2022

Губернатор Моор указал перспективу для тюменских бизнесменов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, храм, церковь, тобольск, тобольский кремль, осень, софийский собор
Тюменские власти будут продвигать туристические ресурсы Тобольска Фото:

Одним из самых перспективных направлений для развития бизнеса в Тюменской области является туризм. Об этом заявил губернатор Александр Моор, выступая на форуме «День предпринимателя-2022», проходящем в Тюмени 27 мая.

«Туризм одно из самых перспективных направлений региона. Область будет продвигать ресурсы Тобольска, а также местные термальные источники», — отметил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году сфера туризма принесла Тюменской области 2,5 млрд рублей. За год регион посетили 3,1 млн туристов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Одним из самых перспективных направлений для развития бизнеса в Тюменской области является туризм. Об этом заявил губернатор Александр Моор, выступая на форуме «День предпринимателя-2022», проходящем в Тюмени 27 мая. «Туризм одно из самых перспективных направлений региона. Область будет продвигать ресурсы Тобольска, а также местные термальные источники», — отметил глава региона. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году сфера туризма принесла Тюменской области 2,5 млрд рублей. За год регион посетили 3,1 млн туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...