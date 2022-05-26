Губернатор Моор указал перспективу для тюменских бизнесменов

Тюменские власти будут продвигать туристические ресурсы Тобольска
Одним из самых перспективных направлений для развития бизнеса в Тюменской области является туризм. Об этом заявил губернатор Александр Моор, выступая на форуме «День предпринимателя-2022», проходящем в Тюмени 27 мая.
«Туризм одно из самых перспективных направлений региона. Область будет продвигать ресурсы Тобольска, а также местные термальные источники», — отметил глава региона.
Ранее URA.RU писало, что в 2021 году сфера туризма принесла Тюменской области 2,5 млрд рублей. За год регион посетили 3,1 млн туристов.
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