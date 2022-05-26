26 мая 2022

В ХМАО покажут советские фильмы из-за отмены голливудских премьер

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День города. Тюмень, кинотеатр, уличный кинотеатр
В Сургуте откроют летний кинотеатр, в котором будут показывать советские фильмы Фото:

Из-за санкций иностранных компаний кинотеатры ХМАО начнут показывать советские фильмы 1960—1970 годов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

«На территории „Старого Сургута“ откроется творческая площадка „Старосургутский ART-квартал“. Будет работать летний кинотеатр, экскурсионное бюро и кузница», — сказано в сообщении администрации. В летнем кинотеатре жители Сургута увидят фильмы «Афоня», «Полосатый рейс», «Свадьба в Малиновке», «Берегись автомобиля» и другие.

Ранее URA.RU писало, что компании Warner Bros и Sony в марте отменили показ нового «Бэтмена» и других фильмов в России. В рамках санкций против России об аналогичном решении сообщила компания Disney. Санкции были введены против РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.

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Из-за санкций иностранных компаний кинотеатры ХМАО начнут показывать советские фильмы 1960—1970 годов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургута. «На территории „Старого Сургута“ откроется творческая площадка „Старосургутский ART-квартал“. Будет работать летний кинотеатр, экскурсионное бюро и кузница», — сказано в сообщении администрации. В летнем кинотеатре жители Сургута увидят фильмы «Афоня», «Полосатый рейс», «Свадьба в Малиновке», «Берегись автомобиля» и другие. Ранее URA.RU писало, что компании Warner Bros и Sony в марте отменили показ нового «Бэтмена» и других фильмов в России. В рамках санкций против России об аналогичном решении сообщила компания Disney. Санкции были введены против РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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