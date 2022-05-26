В ХМАО покажут советские фильмы из-за отмены голливудских премьер

27 мая 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

В Сургуте откроют летний кинотеатр, в котором будут показывать советские фильмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за санкций иностранных компаний кинотеатры ХМАО начнут показывать советские фильмы 1960—1970 годов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургута. «На территории „Старого Сургута“ откроется творческая площадка „Старосургутский ART-квартал“. Будет работать летний кинотеатр, экскурсионное бюро и кузница», — сказано в сообщении администрации. В летнем кинотеатре жители Сургута увидят фильмы «Афоня», «Полосатый рейс», «Свадьба в Малиновке», «Берегись автомобиля» и другие. Ранее URA.RU писало, что компании Warner Bros и Sony в марте отменили показ нового «Бэтмена» и других фильмов в России. В рамках санкций против России об аналогичном решении сообщила компания Disney. Санкции были введены против РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.

Из-за санкций иностранных компаний кинотеатры ХМАО начнут показывать советские фильмы 1960—1970 годов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургута. «На территории „Старого Сургута“ откроется творческая площадка „Старосургутский ART-квартал“. Будет работать летний кинотеатр, экскурсионное бюро и кузница», — сказано в сообщении администрации. В летнем кинотеатре жители Сургута увидят фильмы «Афоня», «Полосатый рейс», «Свадьба в Малиновке», «Берегись автомобиля» и другие. Ранее URA.RU писало, что компании Warner Bros и Sony в марте отменили показ нового «Бэтмена» и других фильмов в России. В рамках санкций против России об аналогичном решении сообщила компания Disney. Санкции были введены против РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.