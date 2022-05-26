Тюменские силовики встали на сторону бунтующих стоматологов

27 мая 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Прокуратура нашла массовые нарушения в Стоматологической клинике ТюмГМУ Фото: Анна Майорова © URA.RU После жалобы медиков прокуратура Центрального округа Тюмени выявила массовые нарушения в Стоматологической клинике Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ). В заключении по результатам проверки указано, что бухгалтерия медучреждения неправильно расходовала бюджетные деньги, а врачам не хватало материалов для лечения. Кроме этого, сотрудникам клиники необоснованно подняли ежемесячный план по пациентам с 300 до 550 тыс. рублей. «Установлены факты ненадлежащего обеспечения работников клиники медицинскими препаратами, расходными материалами и средствами индивидуальной защиты. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе касающиеся бухгалтерского учета имущества бюджетного учреждения и обоснованности использования бюджетных средств, что в свою очередь стало основной причиной ненадлежащего обеспечения работников материальными ресурсами», — указано в постановлении (копия имеется в распоряжении редакции). Прокуратурой было установлено, что рентгенологическое оборудование в клинике было установлено с нарушениями и без заключения о безопасности его использования. План по пациентам, который в стоматологии подняли с 300 до 550 тыс. рублей с сотрудника в месяц, оказался ничем не обоснован. «В уведомлениях об изменении условий трудового договора не содержится информации о причинах, вызвавших необходимость таких изменений», — сообщается в постановлении прокуратуры. Официальный комментарий пресс-службы прокуратуры Тюменской области ожидается. Ранее агентство писало о том, что более 50 сотрудников стоматологии ТюмГМУ пожаловались силовикам на новое руководство медучреждения. Медики, в частности, заявили о невыносимых условиях труда и многочисленных нарушениях в работе медучреждения.

После жалобы медиков прокуратура Центрального округа Тюмени выявила массовые нарушения в Стоматологической клинике Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ). В заключении по результатам проверки указано, что бухгалтерия медучреждения неправильно расходовала бюджетные деньги, а врачам не хватало материалов для лечения. Кроме этого, сотрудникам клиники необоснованно подняли ежемесячный план по пациентам с 300 до 550 тыс. рублей. «Установлены факты ненадлежащего обеспечения работников клиники медицинскими препаратами, расходными материалами и средствами индивидуальной защиты. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе касающиеся бухгалтерского учета имущества бюджетного учреждения и обоснованности использования бюджетных средств, что в свою очередь стало основной причиной ненадлежащего обеспечения работников материальными ресурсами», — указано в постановлении (копия имеется в распоряжении редакции). Прокуратурой было установлено, что рентгенологическое оборудование в клинике было установлено с нарушениями и без заключения о безопасности его использования. План по пациентам, который в стоматологии подняли с 300 до 550 тыс. рублей с сотрудника в месяц, оказался ничем не обоснован. «В уведомлениях об изменении условий трудового договора не содержится информации о причинах, вызвавших необходимость таких изменений», — сообщается в постановлении прокуратуры. Официальный комментарий пресс-службы прокуратуры Тюменской области ожидается. Ранее агентство писало о том, что более 50 сотрудников стоматологии ТюмГМУ пожаловались силовикам на новое руководство медучреждения. Медики, в частности, заявили о невыносимых условиях труда и многочисленных нарушениях в работе медучреждения.