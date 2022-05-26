Челябинского чиновника, уехавшего в ДНР, сняли с розыска

Решение принял Челябинский областной суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский областной суд 27 мая отменил решение Троицкого городского суда об объявлении в международный розыск начальника управления ЖКХ администрации города Андрея Могильникова, который является подсудимым по делу о превышении должностных полномочий. Как рассказал источник URA.RU в суде, также отменено частное определение городского суда в адрес губернатора региона Алексея Текслера.

«Решение отменено, как не отвечающее требованиям закона. Кроме того, суд первой инстанции выносил частное определение в адрес губернатора Челябинской области о привлечении к дисциплинарной ответственности главы Троицка Александра Виноградова, который отправил в командировку чиновника, находящегося под подпиской о невыезде», — рассказал источник.

В пресс-службе областного суда на запрос URA.RU не ответили. Ранее стало известно, что городской суд объявил Могильникова в международный розыск из-за того, что он не пришел на заседание по своему уголовному делу. Адвокат предъявил документы, что он в командировке в Ростове-на Дону с 3 мая, куда отправлен распоряжением главы города Александра Виноградова. Но суд не счел причину уважительной. Позже стало известно, что фактически Могильников находится в ДНР в составе группы волонтеров.

Могильников обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге. В 2021 году, исполняя обязанности вице-мэра города, он подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями.