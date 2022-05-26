Жителю Троицка прислали из Майкопа больше 300 медоносных пчел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФПС Челябинской области, мужчина попросил прислать ему 30 пчелиных маток, каждую из которых сопровождало по 9-10 рабочих пчел.
«Пчеловод из Троицка уже четвертый год заказывает доставку пчел Почтой России. Из Майкопа он выписал 30 пчелиных маток. Отправитель для пересылки поместил насекомых в специальные воздухопроницаемые контейнеры», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского отделения Почты России.
На почте добавили, что доставка таких посылок начинается в теплое время года. В этом году из-за прохладной весны сезон отправки «живых посылок» стартовал позже обычного. Ежегодно в Челябинскую область поступает около 30 таких посылок.
Ранее в Челябинскую область из Германии по почте пытались отправить семена цветов и овощей вопреки закону. Посылка смогла попасть на территорию РФ, однако специалисты Россельхознадзора не позволили ей дойти до получателя и уничтожили содержимое.
Пчеловод из Троицка заказал 10 пчелиных маток
Фото: пресс-служба УФПС Челябинской области
Каждую пчелиную матку сопровождало 9-10 рабочих пчел
Фото: пресс-служба УФПС Челябинской области
Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий
Жителю Троицка прислали из Майкопа больше 300 медоносных пчел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФПС Челябинской области, мужчина попросил прислать ему 30 пчелиных маток, каждую из которых сопровождало по 9-10 рабочих пчел. «Пчеловод из Троицка уже четвертый год заказывает доставку пчел Почтой России. Из Майкопа он выписал 30 пчелиных маток. Отправитель для пересылки поместил насекомых в специальные воздухопроницаемые контейнеры», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского отделения Почты России. На почте добавили, что доставка таких посылок начинается в теплое время года. В этом году из-за прохладной весны сезон отправки «живых посылок» стартовал позже обычного. Ежегодно в Челябинскую область поступает около 30 таких посылок. Ранее в Челябинскую область из Германии по почте пытались отправить семена цветов и овощей вопреки закону. Посылка смогла попасть на территорию РФ, однако специалисты Россельхознадзора не позволили ей дойти до получателя и уничтожили содержимое.