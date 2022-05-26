Пчелы перевозились в специальных воздухопроницаемых контейнерах Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителю Троицка прислали из Майкопа больше 300 медоносных пчел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФПС Челябинской области, мужчина попросил прислать ему 30 пчелиных маток, каждую из которых сопровождало по 9-10 рабочих пчел.

«Пчеловод из Троицка уже четвертый год заказывает доставку пчел Почтой России. Из Майкопа он выписал 30 пчелиных маток. Отправитель для пересылки поместил насекомых в специальные воздухопроницаемые контейнеры», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского отделения Почты России.

На почте добавили, что доставка таких посылок начинается в теплое время года. В этом году из-за прохладной весны сезон отправки «живых посылок» стартовал позже обычного. Ежегодно в Челябинскую область поступает около 30 таких посылок.

Ранее в Челябинскую область из Германии по почте пытались отправить семена цветов и овощей вопреки закону. Посылка смогла попасть на территорию РФ, однако специалисты Россельхознадзора не позволили ей дойти до получателя и уничтожили содержимое.

Пчеловод из Троицка заказал 10 пчелиных маток Фото: пресс-служба УФПС Челябинской области