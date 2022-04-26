В Челябинске уничтожили посылку, присланную из Германии

Семена цветов и овощей отправили в Челябинскую область без сопроводительных документов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске уничтожили посылку с семенами цветов и овощей, присланную из Германии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию отправили по почте без санитарного сертификата.

«Партия семян цветочных и овощных культур в количестве 14 пакетов была ввезена на территорию РФ без сопровождения фитосанитарного сертификата. Семена были изъяты и уничтожены», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве напомнили гражданам, что посылки с посевным и посадочным материалом без сопровождающих документов по закону могут отправить обратно или уничтожить. Ввоз такой продукции является нарушением законодательства в области карантина растений.

Ранее семена из Челябинска отправили в Великобританию. Там потенциально опасные семена были изъяты из посылки и уничтожены.