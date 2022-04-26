26 апреля 2022

В Челябинске уничтожили посылку, присланную из Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, семена, трава, посев
Семена цветов и овощей отправили в Челябинскую область без сопроводительных документов Фото:

В Челябинске уничтожили посылку с семенами цветов и овощей, присланную из Германии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию отправили по почте без санитарного сертификата.

«Партия семян цветочных и овощных культур в количестве 14 пакетов была ввезена на территорию РФ без сопровождения фитосанитарного сертификата. Семена были изъяты и уничтожены», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве напомнили гражданам, что посылки с посевным и посадочным материалом без сопровождающих документов по закону могут отправить обратно или уничтожить. Ввоз такой продукции является нарушением законодательства в области карантина растений.

Ранее семена из Челябинска отправили в Великобританию. Там потенциально опасные семена были изъяты из посылки и уничтожены.

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В Челябинске уничтожили посылку с семенами цветов и овощей, присланную из Германии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию отправили по почте без санитарного сертификата. «Партия семян цветочных и овощных культур в количестве 14 пакетов была ввезена на территорию РФ без сопровождения фитосанитарного сертификата. Семена были изъяты и уничтожены», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В ведомстве напомнили гражданам, что посылки с посевным и посадочным материалом без сопровождающих документов по закону могут отправить обратно или уничтожить. Ввоз такой продукции является нарушением законодательства в области карантина растений. Ранее семена из Челябинска отправили в Великобританию. Там потенциально опасные семена были изъяты из посылки и уничтожены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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